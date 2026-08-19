बदहाली में रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड, 1 साल से कीचड़ और गिट्टी से भरा है मैदान
इन्वेस्टर मीट के बाद से कीचड़ और गिट्टी से भरा है पोलो ग्राउंड, मोहन यादव ने ग्राउंड को आधुनिक सुविधा वाला बनाने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 19, 2026 at 5:36 PM IST
रतलाम: करीब 100 साल पुराना रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड प्रशासन के अनदेखी के कारण बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है. तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह द्वारा पोलो और घुड़सवारी के खेल के लिए तैयार करवाया गया ऐतिहासिक मैदान अब धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजनों का स्थल बनकर रह गया है. यह खेल मैदान 1 साल पहले यहां हुए इन्वेस्टर मीट के बाद से कीचड़ और गिट्टी से भरा हुआ है. जहां खिलाड़ियों को इस बदहाल स्थिति में ही अभ्यास करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने इस खेल मैदान को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी. लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी यह मैदान वैसी ही हालत में है.
महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड
रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. रतलाम का एकमात्र सार्वजनिक खेल मैदान है. जहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं. रतलाम राजवंश के बड़छपरा ठिकाने के दिग्विजय सिंह राठौर ने बताया कि "1910 से 1920 के बीच यहां पोलो और घुड़सवारी की स्पर्धाएं आयोजित की जाती थीं. तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह राठौर ने इसे पोलो और घुड़सवारी के मैदान के लिए विकसित करवाया था. वह स्वयं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी थे और यहां पोलो एवं घुड़सवारी की स्पर्धा आयोजित करवाते थे.
आसपास के राजवंश के ठिकानों और अंग्रेज प्रशासन की टीम यहां पोलो प्रतियोगिताओं में खेलने पहुंचती थीं. समय के साथ पोलो का खेल तो नहीं रहा लेकिन रतलाम के खिलाड़ियों के लिए यह खेल मैदान बन गया. रतलाम महाराज ने इसे केवल खेलों के लिए विकसित करवाया था लेकिन अब यहां हर तरह के आयोजन होते हैं जिसकी वजह से खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता है."
बदहाली में खेल मैदान, मुख्यमंत्री की घोषणा पर भी अब तक अमल नहीं
रतलाम शहर के खेल जगत से जुड़े लोगों और खिलाड़ियों ने पोलो ग्राउंड की बदहाली को लेकर सोशल मीडिया पर मुहिम शुरू की है. जिसमें प्रशासन और जिम्मेदारों को मुख्यमंत्री की घोषणा याद दिलवाई जा रही है. प्रतिदिन खेल मैदान पर आने वाले प्रदीप नागोरा ने बताया कि "यहां खेल के आयोजनों के अलावा सभी तरह के आयोजन होते हैं.
पिछले साल मुख्यमंत्री के इनवेस्टर मीट कार्यक्रम के लिए इस ऐतिहासिक खेल मैदान को कीचड़ और गिट्टी मोहर्रम से भर दिया गया. खिलाड़ियों और खेल संस्थाओं को मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि 5 करोड़ रुपए की लागत से रतलाम के पोलो ग्राउंड को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित खेल मैदान के रूप में विकसित किया जाएगा लेकिन अब तक इस पर कोई अमल नहीं हुआ है."
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इस मामले में रतलाम महापौर प्रहलाद पटेल ने जानकारी देते हुए बताया कि "तात्कालिक स्थिति में खेल मैदान पर कीचड़ और जल भराव की स्थिति के लिए वैकल्पिक सुधार व्यवस्था की जायेगी. वहीं मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार 50 लाख रुपए की राशि स्टेडियम के लिए प्राप्त हो भी चुकी है. इसमें डीपीआर की स्वीकृति के बाद अब जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया शुरू होने वाली है. जिससे जल्दी ही रतलाम का यह पोलो ग्राउंड आधुनिक स्टेडियम के रूप में विकसित हो सकेगा."