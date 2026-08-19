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बदहाली में रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड, 1 साल से कीचड़ और गिट्टी से भरा है मैदान

रतलाम: करीब 100 साल पुराना रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड प्रशासन के अनदेखी के कारण बदहाली की कगार पर पहुंच चुका है. तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह द्वारा पोलो और घुड़सवारी के खेल के लिए तैयार करवाया गया ऐतिहासिक मैदान अब धार्मिक, राजनीतिक और प्रशासनिक आयोजनों का स्थल बनकर रह गया है. यह खेल मैदान 1 साल पहले यहां हुए इन्वेस्टर मीट के बाद से कीचड़ और गिट्टी से भरा हुआ है. जहां खिलाड़ियों को इस बदहाल स्थिति में ही अभ्यास करना पड़ रहा है. मुख्यमंत्री ने इस खेल मैदान को आधुनिक सुविधाओं से विकसित करने के लिए 5 करोड़ रुपए की घोषणा की थी. लेकिन 1 साल बीत जाने के बाद भी यह मैदान वैसी ही हालत में है.

महाराजा सज्जन सिंह ने बनवाया था ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड

रतलाम का ऐतिहासिक पोलो ग्राउंड जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम के नाम से भी जाना जाता है. रतलाम का एकमात्र सार्वजनिक खेल मैदान है. जहां क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और एथलेटिक्स के खिलाड़ी प्रतिदिन अभ्यास करते हैं. रतलाम राजवंश के बड़छपरा ठिकाने के दिग्विजय सिंह राठौर ने बताया कि "1910 से 1920 के बीच यहां पोलो और घुड़सवारी की स्पर्धाएं आयोजित की जाती थीं. तत्कालीन महाराजा सज्जन सिंह राठौर ने इसे पोलो और घुड़सवारी के मैदान के लिए विकसित करवाया था. वह स्वयं भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के पोलो खिलाड़ी थे और यहां पोलो एवं घुड़सवारी की स्पर्धा आयोजित करवाते थे.

पोलो ग्राउंड के बदहाली की रिपोर्ट (ETV Bharat)

आसपास के राजवंश के ठिकानों और अंग्रेज प्रशासन की टीम यहां पोलो प्रतियोगिताओं में खेलने पहुंचती थीं. समय के साथ पोलो का खेल तो नहीं रहा लेकिन रतलाम के खिलाड़ियों के लिए यह खेल मैदान बन गया. रतलाम महाराज ने इसे केवल खेलों के लिए विकसित करवाया था लेकिन अब यहां हर तरह के आयोजन होते हैं जिसकी वजह से खिलाड़ियों को अभ्यास करने का मौका नहीं मिलता है."