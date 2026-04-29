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घर का भेदी लंका ढाए! रिश्तेदार ने मचाई थी शादी में लूट, महंगे शौक और उधारी चुकाने की वारदात

रतलाम में शादी में आया रिश्तेदार ही निकला चोर, घर से उड़ाए थे लाखों के जेवर-नगदी, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार.

RATLAM POLICE SOLVED THEFT
शादी में आया रिश्तेदार ही निकला चोर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 29, 2026 at 10:14 AM IST

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रतलाम: बोदिना गांव में शादी समारोह में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में सैलाना थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. शादी की खुशियों को ग्रहण लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि शादी में शामिल होने आया दूल्हे का रिश्तेदार ही निकला. ग्राम बोदिना में शादी समारोह में पाटीदार परिवार के 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने के जेवर और नगदी पर घर में आए मेहमान ने ही सेंध लगा दी. इसके बाद पीड़ित शादी समारोह से गायब हो गया था. पुलिस और परिवार को शक होने पर घर के ही रिश्तेदार के चोरी में शामिल होने का खुलासा हुआ है. सैलाना थाना पुलिस ने चोरी के जेवर सहित आरोपी की मोटरसाइकिल भी जप्त की है.

शादी वाले घर से गायब लाखों का माल
रतलाम एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि, ''फरियादी निर्मल पाटीदार ने सैलाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2026 को उनके भतीजे हरीओम पाटीदार का विवाह समारोह गांव की धर्मशाला में चल रहा था. परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने धर्मशाला गए थे. रात करीब 10 बजे जब परिजन घर लौटे तो मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी मिली और अंदर अलमारी खुली थी. जिसमें से चांदी के आभूषण, नगदी सहित करीब पांच लाख रुपए से अधिक का सामान चोरी हो चुका था. वहीं दूल्हे के मामा के बैग से सोने का हार और नगदी भी गायब मिली.''

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

मामले की जांच में परिजन ने शादी में आए रिश्तेदार सुजल पिता मुकेश पाटीदार पर संदेह जताया. क्योंकि घटना के बाद से वह अचानक लापता था. सैलाना थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से घर और आसपास के मोबाइल लोकेशन और संदेही सुजल पाटीदार की लोकेशन ट्रैकिंग कर चोरी की इस वारदात का खुलासा किया है.

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पुलिस ने किया चोरी का खुलासा (ETV Bharat)

शौक और उधारी चुकाने की चोरी
पुलिस ने आरोपी सुजल को जेठाना के मगरे से हिरासत में ले लिया. कड़ी पूछताछ के दौरान आरोपी ने चोरी करना स्वीकार कर लिया. उसकी निशानदेही पर ग्राम पंचेवा स्थित पवनचक्कियों के पास बनी टापरी से चोरी किए गए जेवर और नगदी बरामद कर लिए हैं. बताया जा रहा है कि, उसने चोरी अपने महंगे शौक पूरे करने और उधारी चुकाने के लिए की थी. बहरहाल सैलाना थाना पुलिस ने साइबर सेल की मदद से दो दिनों में ही चोरी की इस बड़ी वारदात का खुलासा किया है और चोरी गई ज्वेलरी बरामद की है.

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