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घर का भेदी लंका ढाए! रिश्तेदार ने मचाई थी शादी में लूट, महंगे शौक और उधारी चुकाने की वारदात

रतलाम: बोदिना गांव में शादी समारोह में हुई लाखों रुपए की चोरी के मामले में सैलाना थाना पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है. शादी की खुशियों को ग्रहण लगाने वाला और कोई नहीं बल्कि शादी में शामिल होने आया दूल्हे का रिश्तेदार ही निकला. ग्राम बोदिना में शादी समारोह में पाटीदार परिवार के 5 लाख रुपए से अधिक मूल्य के सोने के जेवर और नगदी पर घर में आए मेहमान ने ही सेंध लगा दी. इसके बाद पीड़ित शादी समारोह से गायब हो गया था. पुलिस और परिवार को शक होने पर घर के ही रिश्तेदार के चोरी में शामिल होने का खुलासा हुआ है. सैलाना थाना पुलिस ने चोरी के जेवर सहित आरोपी की मोटरसाइकिल भी जप्त की है.

शादी वाले घर से गायब लाखों का माल

रतलाम एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया कि, ''फरियादी निर्मल पाटीदार ने सैलाना थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अप्रैल 2026 को उनके भतीजे हरीओम पाटीदार का विवाह समारोह गांव की धर्मशाला में चल रहा था. परिवार के सभी सदस्य शादी में शामिल होने धर्मशाला गए थे. रात करीब 10 बजे जब परिजन घर लौटे तो मुख्य दरवाजे की कुंडी टूटी मिली और अंदर अलमारी खुली थी. जिसमें से चांदी के आभूषण, नगदी सहित करीब पांच लाख रुपए से अधिक का सामान चोरी हो चुका था. वहीं दूल्हे के मामा के बैग से सोने का हार और नगदी भी गायब मिली.''