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सादे ड्रेस में पंडालों में गरबा खेलेंगी महिला पुलिसकर्मी, 'शी स्क्वाड' मजनुओं पर रखेगा नजर

हर गरबा स्थल पर रहेगी महिला पुलिस टीम ( ETV Bharat )

रतलाम: नवरात्रि के दौरान नवरात्रि मेला क्षेत्र, गरबा पंडाल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए रतलाम पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. रतलाम शहर में गरबा पंडाल के आसपास के 11 अस्थाई पुलिस चौकियां और शी स्क्वाड की तैनाती की गई है. नवरात्रि और दशहरे के त्यौहार को देखते हुए रतलाम पुलिस अलर्ट मोड पर है और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस ने शी स्क्वाड का गठन किया गया है.

महिला पुलिस टीम हर गरबा स्थल पर पहुंचकर गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखेगी

महिला पुलिसकर्मियों की टीम हर गरबा स्थल पर पहुंचकर गड़बड़ी करने वालों और छेड़छाड़ करने वालों पर नजर रखेगी. वहीं, गरबा खेलने आने वाली बालिकाओं और महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर मदद भी उपलब्ध कराएंगी. इसके साथ ही शहर में बनाई गई अस्थाई चौकी पर भी आम लोग एवं महिलाएं पुलिस की सहायता ले सकती हैं. दरअसल नवरात्रि और दशहरे पर गरबा पांडाल और मेला क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्थाई पुलिस चौकी और महिला पुलिस कर्मियों के स्क्वाड का गठन किया गया है. एडिशनल एसपी राकेश कुमार (ETV Bharat) रील और लाइक के लिए गरबा में न जाएं युवा, मुस्लिम त्योहार कमेटी की अपील एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया "गरबा पंडाल और अस्थाई पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल रिस्पांस करेंगे. महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीएसपी महिला अपराध गायत्री सोनी के नेतृत्व में शी स्क्वाड बनाया गया है जो शाम 5 बजे से लेकर देर रात तक सक्रिय रहता है. इसका उद्देश्य त्योहार के मौके पर गड़बड़ी करने वाले सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना और गरबा खेलने आने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है." हर गरबा स्थल रहेगी महिला पुलिस टीम (ETV Bharat)