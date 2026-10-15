सादे ड्रेस में पंडालों में गरबा खेलेंगी महिला पुलिसकर्मी, 'शी स्क्वाड' मजनुओं पर रखेगा नजर
रतलाम में गरबा पंडालों की सुरक्षा कर रही शी स्क्वाड. रतलाम पुलिस ने नवरात्रि त्योहार के लिए बनाई 11 अस्थाई पुलिस चौकी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 4:27 PM IST
रतलाम: नवरात्रि के दौरान नवरात्रि मेला क्षेत्र, गरबा पंडाल और महिलाओं की सुरक्षा के लिए रतलाम पुलिस ने विशेष व्यवस्था की है. रतलाम शहर में गरबा पंडाल के आसपास के 11 अस्थाई पुलिस चौकियां और शी स्क्वाड की तैनाती की गई है. नवरात्रि और दशहरे के त्यौहार को देखते हुए रतलाम पुलिस अलर्ट मोड पर है और विशेषकर महिलाओं की सुरक्षा और मदद के लिए पुलिस ने शी स्क्वाड का गठन किया गया है.
महिला पुलिस टीम हर गरबा स्थल पर पहुंचकर गड़बड़ी करने वालों पर नजर रखेगी
महिला पुलिसकर्मियों की टीम हर गरबा स्थल पर पहुंचकर गड़बड़ी करने वालों और छेड़छाड़ करने वालों पर नजर रखेगी. वहीं, गरबा खेलने आने वाली बालिकाओं और महिलाओं को आवश्यकता पड़ने पर मदद भी उपलब्ध कराएंगी. इसके साथ ही शहर में बनाई गई अस्थाई चौकी पर भी आम लोग एवं महिलाएं पुलिस की सहायता ले सकती हैं. दरअसल नवरात्रि और दशहरे पर गरबा पांडाल और मेला क्षेत्र में उमड़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने और महिलाओं की सुरक्षा के लिए अस्थाई पुलिस चौकी और महिला पुलिस कर्मियों के स्क्वाड का गठन किया गया है.
एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया "गरबा पंडाल और अस्थाई पुलिस चौकी पर तैनात पुलिसकर्मी किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर तत्काल रिस्पांस करेंगे. महिलाओं की सुरक्षा के लिए डीएसपी महिला अपराध गायत्री सोनी के नेतृत्व में शी स्क्वाड बनाया गया है जो शाम 5 बजे से लेकर देर रात तक सक्रिय रहता है. इसका उद्देश्य त्योहार के मौके पर गड़बड़ी करने वाले सामाजिक तत्वों पर अंकुश लगाना और गरबा खेलने आने वाली युवतियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना है."
सामान्य ड्रेस में महिला पुलिसकर्मी गरबा पांडाल में गरबा खेलने भी पहुंच रहीं
महिला अपराध शाखा डीएसपी गायत्री सोनी ने बताया "नवरात्रि के दौरान गरबा खेलने वाली बालिकाएं और महिलाएं जब तक अपने घर न पहुंच जाएं तब तक शी स्क्वाड सक्रिय रहता है. गरबा पंडाल में हमारी टीम की तैनाती के साथ ही सामान्य ड्रेस में हमारी महिला पुलिसकर्मी गरबा पांडाल में गरबा खेलने भी पहुंच रही हैं. जिस किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या घटना के बारे में तत्काल जानकारी मिल सके."
रतलाम पुलिस की इस सक्रियता से सामाजिक तत्वों और मनचलों पर लगाम लगाई जा सकेगी. वहीं, गरबा खेलने आने वाली महिलाएं और बालिकाएं भी सुरक्षित महसूस करेंगी. शी स्क्वाड द्वारा अब तक कई बालिकाओं और महिलाओं को सहायता उपलब्ध करवाई गई है. परिजनों की अनुपस्थिति में बालिकाओं को उनके घर तक पहुंचाने का काम भी पुलिस की टीम कर रही है."