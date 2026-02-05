रतलाम पुलिस ने फिर पकड़ी MD ड्रग्स, फिल्मी स्टाइल में घेराबंदी कर पकड़े 2 ड्रग्स तस्कर
मध्य प्रदेश में ड्रग्स के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई, रतलाम पुलिस ने 160 ग्राम एमडी ड्रग्स की जब्त.
February 5, 2026
रतलाम: नशे के सौदागरों पर बड़ा प्रहार करने के बाद रतलाम पुलिस लगातार एमडी ड्रग्स के नेटवर्क को ध्वस्त करने में जुटी हुई है. रिंगनोद थाना के ढोढर चौकी पुलिस टीम ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर 160 ग्राम एमडी जब्त की है. पुलिस ने पहले एक ड्रग तस्कर को गिरफ्तार किया. जिसकी निशानदेही पर ड्रग सप्लाई करने वाले आरोपी सलमान खान को गिरफ्तार किया है. दोनों के कब्जे से पुलिस ने 160 ग्राम एमडी ज़ब्त की है. ढोढर के ही पास चिकलाना में रतलाम पुलिस ने बीते महीने एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री पड़ी थी. जहां से बड़ी मात्रा में नशीला पदार्थ और अवैध हथियार मिले थे.
ड्रग्स बनाने वाले ठिकानों पर कार्रवाई के बाद अब नेटवर्क ध्वस्त
रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के नेतृत्व में रतलाम पुलिस लगातार नशे के कारोबार पर कार्रवाई कर रही है. एमडी ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री संचालकों की गिरफ्तारी के बाद अब ड्रग सप्लाई करने वाले नेटवर्क को भी ध्वस्त करने का कार्य जारी है." रिंगनोद थाना प्रभारी आनंद सिंह आजाद ने बताया कि "चौकी प्रभारी रघुवीर जोशी को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि ड्रग तस्कर एमडी की सप्लाई लेकर महू नीमच रोड से गुजर रहा है. जिसके बाद पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपी इमरान खान उम्र 39 साल निवासी गाजीपुरा थाना धामनोद को घेराबंदी कर पकड़ा है.
पुलिस ने 160 ग्राम एमडी ड्रग्स की जब्त
आरोपी इमरान ने एमडी ड्रग्स सलमान खान निवासी सोनगरी जिला मंदसौर से लाना बताया. यह भी बताया कि सलमान अपने पास एमडी ड्रग्स रखता है. थाना रिंगनोद पुलिस की टीम ने जब दबिश दी तो आरोपी सलमान को मोया खेड़ा के पास से गिरफ्तार किया गया. तलाशी में उसके पास से 100 ग्राम एमडी ड्रग्स प्राप्त हुई. जिसे वह अन्य ड्रग तस्करों को बेचता था. रिंगनोद थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है.
बहरहाल अब रतलाम पुलिस ड्रग्स तस्करी से जुड़े बड़े ठिकानों के साथ ही ड्रग पेडलर और सप्लाई नेटवर्क से जुड़े लोगों की तलाश में जुटी हुई है. वहीं, एमडी ड्रग्स बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे माल की सप्लाई करने वालों पर भी रतलाम पुलिस की नजर बनी हुई है.