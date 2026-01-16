आधी रात सीढ़ी लगाकर फैक्ट्री में घुसी पुलिस, 10 किलो एमडी ड्रग्स और जिंदा मोर किए जब्त
मध्य प्रदेश में लगातार हो रही ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई, रतलाम में खूफिया तरीके फैक्ट्री में घुसी पुलिस, 10 किलो MD ड्रग्स सहित हथियार बरामद.
ETV Bharat Madhya Pradesh Team
January 16, 2026
January 16, 2026
रतलाम: मध्य प्रदेश में पिछले 6-7 दिनों के अंदर पुलिस ने ताबड़तोड़ ड्रग्स पर कार्रवाई की है. जहां पुलिस ने अलग-अलग जगहों से करीब 31 करोड़ की एमडी ड्रग्स जब्त की है. वहीं रतलाम के चिकलाना गांव में पुलिस ने गुरुवार-शुक्रवार की दरमियानी रात ड्रग्स बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है. गांव के बीचों बीच एक बड़े घर में यह फैक्ट्री संचालित की जा रही थी. पुलिस ने देर रात 1:00 बजे फिल्मी स्टाइल में चिकलाना गांव पहुंचकर दिलावर पठान के घर पर रेड डाली तो पुलिस की आंखें भी फटी रह गई. यहां ड्रग्स बनाने की पूरी फैक्ट्री संचालित हो रही थी.
सीढ़ी लगाकर घर में घुसी पुलिस, आरोपियों से हुई झड़प
वर्ष 2026 की शुरुआत के साथ ही रतलाम और आसपास के जिलों में एमडी ड्रग्स की बड़ी खेप पुलिस ने पकड़ी है. कालूखेड़ा थाना क्षेत्र के चिकलाना गांव में बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ होने की सूचना पर पुलिस ने देर रात दिलावर पठान, इमरान और अमजद के घर पर दबिश दी थी. करीब 7000 स्क्वायर फीट में बने इस घर को 12 फीट ऊंची दीवारों से घेरा हुआ था और चारों तरफ सीसीटीवी लगे हुए थे. पुलिस को जब आरोपियों के घर में घुसने की जगह नहीं मिली, तो सीढ़ी लगाकर पुलिस ने घर के अंदर प्रवेश किया.
आरोपियों से पुलिस की झड़प भी हुई. अंदर इंटर करने के बाद घर का नजारा ही कुछ और था. जहां बड़ी मात्रा में एमडी ड्रग्स बनाई जा रही थी. रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "रतलाम पुलिस की यह कार्रवाई है. बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ और अन्य वस्तुएं बरामद हुई है. कार्रवाई पूरी होने के बाद इस बारे में और जानकारी दी जाएगी."
आरोपी परिवार का पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड
पुलिस ने 10 किलो 900 ग्राम एमडी ड्रग सहित दो ड्रम ड्रग्स बनाने का लिक्विड भी बरामद किया है. इतना ही नहीं पुलिस को यहां 12 बोर की बंदूकों सहित 92 जिंदा कारतूस भी मिले हैं. पुलिस ने मादक पदार्थ और ड्रग्स बनाने का सामान व केमिकल के साथ ही राष्ट्रीय पक्षी दो जिंदा मोर, चंदन के पेड़ों की लकड़ी भी जब्त की है. चिकलाना गांव में जिस घर से एमडी ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री पकड़ी गई है. उसका संचालक और मालिक दिलावर खान आजाद समाज पार्टी से विधानसभा चुनाव भी लड़ चुका है. 2023 में जावरा विधानसभा से दिलावर खान पठान ने चुनाव लड़ा था.
यही, नहीं गांव और क्षेत्र में अपनी धाक जमाने के लिए दिलावर पठान ने घर के बाहर पत्रकार और युवजन समाज जिला अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लगा रखी. आरोपी के घर से महंगी गाड़ियां और एसयूवी वाहन भी मिले हैं. जो मादक पदार्थों की तस्करी से कमाई अवध दौलत से अर्जित किए हुए बताए जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों के अनुसार दिलावर लाला का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी रहा है. वह जमीन के कब्जे, मारपीट और अन्य प्रकार के अपराधों में शामिल रहा है.
एमडी ड्रग्स बनाने की बड़ी फैक्ट्री पकड़ने में रतलाम पुलिस को सफलता मिली है. इसके साथ ही ड्रग नेटवर्क के देवलजी, मंदसौर नीमच रतलाम और मुंबई कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है. वहीं, पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. जबकि इससे पहले 10 जनवरी को पुलिस ने आगर मालवा से 10 करोड़ कीमत की ड्रग्स जब्त की थी.
इसके बाद 15 जनवरी को भी दो तस्करों को पुलिस ने दबोचा था. ये तस्कर मुंबई के पबों में ड्रग्स सप्लाई करते थे, इनसे पुलिस ने करीब 20 करोड़ की ड्रग्स जब्त की थी. 16 जनवरी को इंदौर से 1 करोड़ की एमडी ड्रग्स बरामद की थी.