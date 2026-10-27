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जान बचाने वाले राहवीरों को मिला सम्मान, रतलाम पुलिस ने 5 राहवीरों को किया पुरस्कृत

रतलाम में जान बचाने वाले राहवीरों को मिला सम्मान ( ETV Bharat )

रतलाम: केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राहवीर योजना का लाभ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तो मिल रहा है. वहीं, घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाने वाले राहवीरों को भी सम्मान और नगद पुरस्कार मिल रहा है. रतलाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे पांच राहवीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था.

पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में इन राहवीरों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है. रहवीर योजना लागू होने के बाद रतलाम पुलिस ने अब तक कुल 18 प्रकरण इस योजना के अंतर्गत पेश किए थे. जिसके अंतर्गत 4 प्रकरणों में 5 राहवीरों को पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई है. शेष प्रकरणों में भी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जान बचाने वाले इन नेक दिल इंसानों को सम्मानित किया जाएगा.