जान बचाने वाले राहवीरों को मिला सम्मान, रतलाम पुलिस ने 5 राहवीरों को किया पुरस्कृत
सड़क दुर्घटना में घायलों की मदद करने वालों का रतलाम में सम्मान, सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने शुरू की थी राहवीर योजना. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 9:58 PM IST
रतलाम: केंद्र सरकार के सड़क एवं परिवहन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई राहवीर योजना का लाभ सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों को तो मिल रहा है. वहीं, घायल व्यक्ति को समय पर अस्पताल पहुंचा कर उसकी जान बचाने वाले राहवीरों को भी सम्मान और नगद पुरस्कार मिल रहा है. रतलाम में पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे पांच राहवीरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता कर उन्हें अस्पताल पहुंचाया था.
पुलिस अधीक्षक और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में आयोजित सम्मान कार्यक्रम में इन राहवीरों को 25-25 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि भी दी गई है. रहवीर योजना लागू होने के बाद रतलाम पुलिस ने अब तक कुल 18 प्रकरण इस योजना के अंतर्गत पेश किए थे. जिसके अंतर्गत 4 प्रकरणों में 5 राहवीरों को पुरस्कार राशि स्वीकृत की गई है. शेष प्रकरणों में भी प्रशासनिक स्वीकृति के बाद जान बचाने वाले इन नेक दिल इंसानों को सम्मानित किया जाएगा.
रतलाम के चार प्रकरण स्वीकृत होने के बाद 5 राहवीरों का सम्मान
दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की इस महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन तत्काल शुरू किया गया था जिसके बाद रतलाम पुलिस ने इस वर्ष अब तक कुल 18 प्रकरण राहवीर योजना के पुरस्कार के लिए शासन को भेजे थे. जिसमें से चार प्रकरण स्वीकृत होने के बाद पांच राहवीरों को मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में पुरस्कृत किया गया है. एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "राहवीर भूपेन्द्र दिसोरिया थाना स्टेशन रोड क्षेत्र, राहवीर कमलसिंह चौहान थाना औद्योगिक क्षेत्र रतलाम, राहवीर युवराजसिंह थाना आलोट, राहवीर दिलीप पारगी एवं पंकज मईड़ा थाना सरवन थाना को आज उनके द्वारा किए गए नेक कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है."
राहवीर योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलता
एसपी अमित कुमार ने राहवीरों को सम्मानित करते हुए आम नागरिकों और सड़क पर यात्रा करने वाले यात्रियों से अपील की है कि सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की मदद कर उनकी जान बचाने में महत्वपूर्ण योगदान दें. सड़क दुर्घटना में मदद करने वाले राहवीरों को सरकार सम्मानित और पुरस्कृत करती है. राहवीर योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए का नगद पुरस्कार राशि भी घायलों की मदद करने वाले व्यक्ति को दी जाती है.
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बहरहाल किसी भी सड़क हादसे में घायल व्यक्ति के लिए शुरुआती समय बेहद महत्वपूर्ण होता है. इस दौरान मौके पर मौजूद किसी नागरिक द्वारा बिना किसी स्वार्थ के घायल की मदद कर तत्काल अस्पताल पहुंचाना उसकी जान बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. ऐसे संवेदनशील एवं मानवीय कार्य करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहित भी किया जा रहा है जिससे अन्य लोगों को भी हादसे में घायल हुए लोगों की मदद करने की प्रेरणा मिल सकेगी.