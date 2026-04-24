डिजिटल पुलिसिंग में रतलाम मध्य प्रदेश में अव्वल, FIR से चालान तक पूरी प्रक्रिया हुई ऑनलाइन
डिजिटल पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल करने में रतलाम पुलिस को मिला मध्य प्रदेश में नंबर-1 रैंक, ई-प्लेटफॉर्म किया प्रभावी उपयोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 10:53 PM IST
रतलाम: डिजिटल पुलिसिंग और आधुनिक तकनीक के बेहतर इस्तेमाल के मामले में रतलाम पुलिस ने मध्य प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है. पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी की गई रैंकिंग में रतलाम जिला ए श्रेणी के जिलों में प्रथम स्थान पर रहा है. रतलाम पुलिस द्वारा ई-साक्ष्य ऐप, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई-एफएसएल और ई-विवेचना जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म का बेहतर इस्तेमाल किया गया. सीसीटीएनएस (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम) के जरिए एफआईआर दर्ज करने से लेकर विवेचना सहित चालान प्रस्तुत करने तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई. जिसकी बदौलत रतलाम जिला पुलिस को प्रथम स्थान हासिल हो सका है.
सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर से पुलिस के कार्य हुए आसान
डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मासिक रैंकिंग जारी की जा रही है. इसमें ए श्रेणी के जिलों में रतलाम को प्रथम स्थान हासिल हुआ है. यह रैंकिंग पुलिस द्वारा आधुनिक तकनीकी प्रणालियों के सुनियोजित क्रियान्वयन के आधार पर तय की जाती है. रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "पुलिस मुख्यालय के निर्देश अनुसार पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जिले के सभी थानों में सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का व्यापक एवं प्रभावी उपयोग किया जा रहा है. इससे पुलिस के कार्य में पारदर्शिता और तेजी आ रही है.
ई-प्लेटफॉर्म का रतलाम पुलिस ने किया प्रभावी उपयोग
एएसपी विवेक कुमार ने कहा, "अपराधी या आपराधिक रिकॉर्ड का त्वरित सर्च भी हुआ है. इसकी मदद से फरार अपराधियों एवं स्थाई वारंटियों की गिरफ्तारी में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हो रही है. अन्य जिलों एवं राज्यों में दर्ज प्रकरणों की जानकारी भी सीटीएस के माध्यम से तत्काल मिल जाती है. इसके साथ ही रतलाम पुलिस द्बारा ई-साक्ष्य ऐप, ई-प्रॉसिक्यूशन, ई-एफएसएल एवं ई-विवेचना जैसे आधुनिक प्लेटफॉर्म का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है. ई-साक्ष्य के माध्यम से घटनास्थल की वीडियोग्राफी एवं फोटोग्राफी को साक्ष्य के रूप में व्यवस्थित किया जा रहा है, जिससे न्यायालयीन प्रक्रिया में साक्ष्यों की गुणवत्ता मजबूत हुई है."
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डिजिटल पुलिसिंग और सीसीटीएनएस में बेहतर प्रदर्शन के लिए रतलाम जिला मुख्यालय पर सीसीटीएनएस टीम का गठन किया गया है. जिसके अंतर्गत यह टीम सभी थानों से समन्वय स्थापित कर तकनीकी समस्याओं का निराकरण करती है. यह टीम नियमित रूप से थानों का भ्रमण कर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर संबंधी समस्याओं का समाधान करती है और पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान कर उनकी दक्षता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.