पुलिस के टाइमली एक्शन ने सैकड़ों परिवारों में बिखेरी खुशियां, अपनों के पास लौटे 560 बच्चे
रतलाम पुलिस ऑपरेशन मुस्कान के तहत 9 महीने में 530 गुम बच्चियों को ढूंढ लाई. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से मिले बच्चे.दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 8:19 PM IST|
Updated : October 3, 2026 at 8:27 PM IST
रतलाम: रतलाम पुलिस ने गुम या अपह्रत हुए 560 बच्चों को सुरक्षित अपने परिवार घर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है. पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान विशेष अभियान के अंतर्गत 530 बालिकाओं और 38 बालकों को ढूंढ कर उन्हें सुरक्षित घर पहुंचाया है. रतलाम पुलिस ने अभियान के दौरान बीते 9 महीने में यह सफलता हासिल की है.
पुलिस ने राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों से इन बालक बालिकाओं को दस्तयाब किया है. दरअसल पुलिस मुख्यालय के निर्देश के अनुसार रतलाम पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान विशेष अभियान शुरू किया था. जिसमें गुम एवं अपहृत बालक-बालिकाओं की शीघ्र खोज कर उन्हें सुरक्षित दस्तयाब करने और परिजनों के सुपुर्द करने का लक्ष्य था.
सितंबर तक बरामद किए गए बच्चों में 38 बालक और 530 बालिकाएं शामिल
रतलाम एडिशनल एसपी विवेक कुमार लाल ने बताया "पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने सभी थाना प्रभारी एवं पुलिस अधिकारियों को पूरी संवेदनशीलता और तत्परता के साथ गुम एवं अपहृत हुए बालक-बालिकाओं के मामले में कार्यवाही करने के निर्देश दिए थे. रतलाम जिले में सितंबर महीने के अंत तक कुल 560 बालक एवं बालिकाओं को सुरक्षित वापस लाने में सफलता मिली है. जिसमें 38 बालक और 530 बालिकाएं शामिल हैं. इसमें गुमशुदा होने एवं अपहरण कर ले जाने जैसे संगीन मामले भी है. जिसमें पुलिस ने सही समय पर कार्यवाही करते हुए बालक-बालिकाओं को उनके घर वालों से मिलवाया है."
लगातार जारी है रतलाम पुलिस का अभियान
एडिशनल एसपी ने बताया कि सितंबर महीने में 46 बालक एवं बालिकाओं को ढूंढने में पुलिस को सफलता मिली है. जिसमें पड़ोसी राज्य राजस्थान और गुजरात सहित देश के अन्य राज्यों तक भी रतलाम पुलिस की टीम ने पहुंचकर इन बालक बालिकाओं की सुरक्षित घर वापसी करवाई है. बहरहाल रतलाम पुलिस का यह अभियान लगातार जारी है जिसके अंतर्गत गुम एवं अपहृत बालक-बालिकाओं को उनके परिजनों के पास सुरक्षित पहुंचा कर इन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान लाई जा रही है.