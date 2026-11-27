ETV Bharat / state

भरोसे का कत्ल! इंदौर के व्यापारी से रतलाम में लूट का राज खुला, ड्राइवर ही निकला मास्टरमाइंड

व्यापारी से लूट का राज खुला, ड्राइवर ही मास्टरमाइंड ( ETV BHARAT )

रतलाम : इंदौर के व्यापारी हर्षित चंदाना के साथ हुई 8 लाख रुपये की लूट का खुलासा रतलाम पुलिस ने शुक्रवार को कर दिया. व्यापारी के साथ लूट की वारदात ड्राइवर ने ही की थी. वारदात में ड्राइवर ने अपने दोस्तों का साथ लिया. लूट के आरोपियों से करीब 6 लाख रुपये जब्त किए गए हैं. वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक भी बरामद की है.

19 नवंबर की रात इंदौर के व्यापारी हर्षित चंदाना से बदमाशों ने 8 लाख रुपए लूट लिए थे. घटना के वक्त ड्राइवर गोलू भिड़े भी व्यापारी के साथ ही था. वह लूट करने वाले बदमाशों को सहयोग कर रहा था. पुलिस ने आरोपी ड्राइवर गोलू भिड़े उर्फ गजानंद भिड़े और उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर लूटी गई 6 लाख 21 हजार रुपए की राशि बरामद की है.