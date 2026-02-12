ETV Bharat / state

पुलिस रखेगी बांछड़ा समुदाय की A से Z तक जानकारी, क्रिमनल नहीं बच्चों का संवारेंगा भविष्य

रतलाम में बांछड़ा बस्तियों में बच्चों की पूरी रिपोर्ट रखेगी पुलिस, शिक्षा, रोजगार और अपराध का भी होगा डाटा तैयार.आपराधिक गतिविधियों से रोकने की मुहिम.

RATLAM POLICE DATA BANCHHADA
पुलिस रखेगी बांछड़ा समुदाय की A से Z तक जानकारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 12, 2026 at 8:05 PM IST

रतलाम: बांछड़ा समुदाय के नाबालिग बच्चों की शिक्षा और समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का जिम्मा अब पुलिस और प्रशासन उठाने जा रहा है. रतलाम जिला प्रशासन और पुलिस जहां बांछड़ा डेरो में जन संवाद कार्यक्रम चला रहे हैं. वहीं रतलाम डीआईजी रेंज के तीन जिलों रतलाम, मंदसौर और नीमच में पुलिस बाछड़ा डेरो का सर्वे करवाकर यहां रहने वाले नाबालिग लड़के-लड़कियों का डाटा तैयार करेगी. वहीं, इन बच्चों के शिक्षा और प्रगति का हिसाब किताब भी पुलिस रखेगी. ताकि इस समाज के बच्चे आपराधिक गतिविधियों और बालिकाएं देह व्यापार में ना धकेली जा सके.

रतलाम रेंज पुलिस ने एक नई और सख्त पहल की शुरुआत की है. जिसमें रतलाम रेंज के तीनों जिलों में स्थित बांछड़ा डेरो में अब पुलिस द्वारा व्यापक सर्वे कराया जाएगा. इस सर्वे में प्रत्येक नाबालिग बालिका और बालक का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया जा रहा है. जिससे यह पता लगाया जा सकेगा कि समाज के युवा क्या कर रहे हैं या इस समाज के युवा आपराधिक गतिविधियों में तो नहीं जुड़ रहे हैं.

रतलाम पुलिस करेगी बांछड़ा समुदाय का सर्वे (ETV Bharat)

देह व्यापार में धकेली जाती हैं नाबालिग बेटियां

महू नीमच हाइवे के किनारे रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में कई बांछड़ा बस्तियां है. जहां देह व्यापार की कुरीति आज भी जारी है. यहां नाबालिग बच्चियों से लेकर महिलाएं इस सामाजिक कुरीति की वजह से देह व्यापार के दलदल में फंसी हुई हैं. वहीं, शिक्षा के अभाव में यहां के युवक भी अवैध गतिविधियों में शामिल हो जाते हैं. सरकारों द्वारा अलग-अलग समय में इस समाज के उत्थान के लिए कई कार्यक्रम चलाए गए हैं.

वहीं, कई एनजीओ भी इस समाज की महिलाओं को वेश्यावृत्ति के दलदल से निकालने में जुटे हुए हैं. इस समाज के कई युवक-युवतियां अब शिक्षित होने के साथ ही शासकीय और प्राइवेट नौकरियों में भी जा रहे हैं. जिससे धीरे-धीरे ही सही लेकिन इस समाज में बदलाव आ रहा है. इस समाज के शिक्षित युवा विनोद चौहान ने बताया कि "यदि प्रशासन इस तरह की पहल कर रहा है, तो यहां के युवा भी बदलाव के लिए तैयार हैं."

RATLAM BANCHHADA COMMUNITY SURVEY
बांछड़ा समुदाय का डाटा इकठ्ठा करती पुलिस (ETV Bharat)

रतलाम रेंज डीआईजी की पहल से पहली बार होगा सर्वे

रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में कई बांछड़ा समाज की नाबालिग लड़कियों को अनैतिक गतिविधियों से बचाने के लिए रतलाम रेंज डीआईजी ने यह सर्वे करवाने की बात कही है. डीआईजी निमिष अग्रवाल ने बताया कि "रेंज के तीनों जिलों में बांछड़ा बस्तियां है. जहां अनैतिक गतिविधियों की रिपोर्ट होती रहती है. इन बस्तियों में रहने वाले नाबालिग लड़के-लड़कियों का डाटा एकत्रित करेगी और वर्तमान में यह क्या कर रहे हैं. शिक्षा और कैरियर के क्षेत्र में इनकी क्या प्रगति है. इन तथ्यों पर पुलिस अपडेट लेती रहेगी.

पुलिस यह भी सुनिश्चित करेगी कि बच्चियां नियमित रूप से पढ़ाई कर रही हैं या नहीं. इसकी लगातार निगरानी की जाएगी. सभी नाबालिग बालिकाओं का पूरा डाटा पुलिस रिकॉर्ड में रहेगा. समय-समय पर पुलिस टीम डेरों में जाकर बच्चियों के साथ-साथ उनके अभिभावकों से भी मुलाकात कर स्थिति की जानकारी लेगी. इस पहल से न केवल माता-पिता की जिम्मेदारी और सजगता बढ़ेगी, बल्कि उन लोगों पर भी सख्त निगरानी और दबदबा कायम रहेगा. जो नाबालिगों को अनैतिक गतिविधियों की ओर धकेलने की कोशिश करते हैं."

BANCHHADA BOYS CRIMINAL ACTIVITIES
रतलाम रेंज डीआईजी की पहल से पहली बार सर्वे (ETV Bharat)

बांछड़ा बस्तियों में पहुंचकर जन संवाद करेंगे एसपी-कलेक्टर

बीते दिनों ग्रामीण और बांछड़ा समाज के लोगों के बीच बनी टकराव की स्थिति को देखते हुए रतलाम जिला प्रशासन और पुलिस भी इन क्षेत्रों में जन संवाद कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. रतलाम पुलिस की टीम इन क्षेत्रों में जाकर महिला अपराधों और बाल अपराधों से संबंधित जानकारी स्थानीय लोगों को दे रही है. वही, रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह ने बताया कि "पूर्व में इस समाज के उत्थान के लिए सरकार द्वारा जबाली योजना चलाई जाती थी.

इसके कुछ घटकों को पुनः लागू करते हुए पुलिस अधीक्षक और कलेक्टर इन गांव में जाकर संवाद स्थापित करेंगे. इस अभियान की शुरुआत रतलाम जिले के बांछड़ा डेरों से कर दी गई है, जहां पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सर्वे और संवाद की प्रक्रिया शुरू की है."

बहरहाल रतलाम, मंदसौर और नीमच जिले में बांछड़ा समुदाय के उत्थान और लड़क-लड़कियों को आपराधिक गतिविधियों से बचाने के लिए पुलिस विभाग और प्रशासन अपने-अपने स्तर पर मुहिम शुरू करने जा रहे हैं. जिससे इस समाज में बदलाव आने और युवतियों और बच्चियों को देह व्यापार के दलदल से निकालने की राह मिल सकेगी.

