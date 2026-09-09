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रतलाम में सड़क पर बिछे मॉडिफाइड साइलेंसर, ऊपर से दौड़ा पुलिस का बुलडोजर

रतलाम में साइलेंसर के खिलाफ कार्रवाई, पुलिस ने बुलडोजर से कुचलवाए मॉडिफाइड साइलेंसर, एक लाख से अधिक का जुर्माना वसूला. दिव्यराज राठौर की रिपोर्ट.

RATLAM POLICE BULLDOZER ACTION
मॉडिफाइड साइलेंसर पर चला बुलडोजर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 9:42 AM IST

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Updated : September 9, 2026 at 10:03 AM IST

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रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में इन दिनों दुपहिया वाहनों में मॉडिफाइड साइलेंसर और चारपहिया वाहनों में हूटर लगाने वाले चालकों के विरुद्ध पुलिस एक्शन में है. एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है. पुलिस ने अवैध रूप से मोटरसाइकिल पर लगाए हुए मोडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर चलाकर कुचलवा दिए. दो बत्ती चौराहे पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 108 से ज्यादा मोडिफाइड साइलेंसर बुलडोजर से नष्ट करवाए गए हैं. जिससे दोबारा इन साइलेंसरों का प्रयोग अवैध रूप से नहीं किया जा सकेगा. रतलाम ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाए गए इस अभियान के दौरान 1 लाख से अधिक का जुर्माना भी वसूल किया गया है.

वाहनों में मोडिफिकेशन पर ₹5000 तक का जुर्माना
दरअसल, वाहन चालक और खासकर युवा अपने वाहनों में अलग-अलग तरह के मोडिफिकेशन करवाते हैं. जो कि यातायात नियमों के अनुसार गैर कानूनी है. रतलाम एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया कि, ''वाहनों में किया जाने वाला किसी भी प्रकार का परिवर्तन यातायात नियमों का उल्लंघन है. जिसमें वाहनों में किए गए प्रत्येक मोडिफिकेशन के लिए ट्रैफिक नियमों के अनुसार अधिकतम ₹5000 तक के जुर्माने का प्रावधान है. खासकर बाइक में ज्यादा आवाज और पटाखे की आवाज करने वाले साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्यवाही की गई है. जिसके अंतर्गत 108 वाहनों से ध्वनि प्रदूषण फैलाने वाले साइलेंसर निकलवा कर उन्हें बुलडोजर से नष्ट करवाया गया है और जुर्माने की कार्यवाही भी की गई है.''

पुलिस ने बुलडोजर से कुचलवाए मॉडिफाइड साइलेंसर (ETV Bharat)
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रतलाम में सड़क पर बिछे मॉडिफाइड साइलेंसर (ETV Bharat)

पुलिस की कार्रवाई से मनचलों में हड़कंप

एडिशनल एसपी राकेश कुमार के द्वारा बताया गया कि आने वाले दिनों में भी यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी. बहरहाल, मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर तेज आवाज में वाहन चलाने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. वहीं, पुलिस द्वारा की गई बुलडोजर की कार्रवाई से सड़क पर तेज आवाज करने वाले वाहन चालकों और मनचलों में हड़कंप भी मचा हुआ है.

Last Updated : September 9, 2026 at 10:03 AM IST

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