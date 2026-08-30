ETV Bharat / state

रतलाम पुलिस की बड़ी कार्रवाई, कार से 73 लाख रुपये बरामद, यूरिया के बोरे में ठूंस-ठूंस कर भरे थे

मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा था आरोपी का नाम, अब कार से लाखों रुपये मिलने के मामले में हुई गिरफ्तारी. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

ratlam Police big action
रतलाम में कार से 73 लाख कैश बरामद (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 2:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: नामली थाना क्षेत्र में शनिवार शाम को पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक कार से 73 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं. यूरिया खाद के बोरे में ठूंस-ठूंस कर भरे नोटों के बंडल को गिनने के लिए पुलिस को स्थानीय ज्वेलर्स और दुकानदारों से नोट गिनने की मशीन मांगनी पड़ी. इस दौरान कार चालक आरोपी को गिरफ्तार किया गया.

नोट तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई

मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर नामली थाना पुलिस ने पंचेड़ फंटे पर चेकिंग शुरू की. इस दौरान एक सफेद कलर की कार की तलाशी ली गई, कार में यूरिया खाद के बोरे में नोटों के ढेर सारे बंडल भरे हुए थे. पूछताछ में आरोपी ने पुलिस को संतोषजनक जवाब नहीं दिया. जिसके बाद पुलिस कार को लेकर थाने पहुंची और नोटों की गिनती की गई. आरोपी युवक की पहचान पिपलोदा निवासी मिजान खान, पिता रईस खान के रूप में हुई है.

पुलिस की नोट तस्कर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई (ETV Bharat)

73 लाख 72 हजार रुपये बरामद

रतलाम एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया, "पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि सफेद रंग की कार में बड़ी मात्रा में नगद राशि है. नामली थाना पुलिस ने जब संदिग्ध कार को रोककर जांच की तो उसमें एक खाद के बोरे में 100, 200 और 500 रुपये के नोटों के 27 बंडल मिले हैं. जिनकी गिनती करने पर कुल 73 लाख 72 हजार रुपये की राशि प्राप्त हुई है."

ratlam 73 lakh recovered from car
पहले भी मादक पदार्थ तस्करी से जुड़ा था आरोपी का नाम (ETV Bharat)

नामली थाना पुलिस ने कार चालक आरोपी को गिरफ्तार कर राशि को जब्त कर लिया है. शुरुआती पूछताछ में युवक ने बताया कि जमीन बेचने की एवज में मिले रुपए हैं. जिनसे सोना खरीदने की योजना थी, लेकिन आज खरीदी नहीं कर पाने की वजह से वापस गांव लौट रहा था. इसी दौरान पुलिस ने उसे चेकिंग के दौरान रोक लिया. आरोप है कि आरोपी युवक का पहले भी मादक पदार्थों की तस्करी में नाम जुड़ा है. पुलिस हर एंगल से मामले जांच कर रही है.

TAGGED:

73 LAKH RECOVERED FROM CAR
73 LAKH FOUND IN CAR
MADHYA PRADESH CRIME NEWS
RATLAM ACTION AGAINST SMUGGLER
RATLAM POLICE BIG ACTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.