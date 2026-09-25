शराब पार्टी के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर वाहनों पर पत्थरबाजी, हथियार बंद पेट्रोलिंग टीम की गश्त
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी करने वालों की सच्चाई से पुलिस हैरान. सच सामने आने पर पुलिस के उड़े होश. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 25, 2026 at 3:58 PM IST
रतलाम: दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी करने वाले 3 आरोपियों को रतलाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. आरोपियों से पुलिस पूछताछ में जो सामने आया उससे पुलिस भी हैरान रह गई. पूछताछ में सामने आया है कि शराब पार्टी करने के लिए कुछ युवक पत्थरबाजी करते थे.
वाहनों पर जिसका पत्थर लग जाता वह जीत जाता और जिसका पत्थर नहीं लगता था वह हार जाता और हारने वाले को शराब पार्टी देना पड़ती थी. 2 दिन पहले दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था. जिसमें कुछ युवक ऊंची पहाड़ी से पत्थर फेंकते हुए नजर आ रहे थे.
वाहनों को निशाना बनाने वाले 3 गिरफ्तार
एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया, "दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर लगातार हो रही है पत्थरबाजी की घटनाओं और वायरल वीडियो के बाद रतलाम और झाबुआ पुलिस ने संयुक्त रूप से सर्चिंग अभियान शुरू किया था. रतलाम की औद्योगिक थाना पुलिस ने वीडियो के आधार पर पत्थर फेंकने वाले 3 युवकों की पहचान की और बुधवार को उन्हें ईसरथुनी गांव से गिरफ्तार किया है. हालांकि झाबुआ रतलाम जिले की सीमा पर रात के समय पत्थरबाजी करने वाले कई और आरोपियों की तलाश दोनों जिलों की पुलिस को अब भी है."
शराब पार्टी देने की शर्त लगाकर करते थे पत्थरबाजी
औद्योगिक थाना पुलिस ने गिरफ्तार किए गए युवकों से जब पूछताछ के दौरान पत्थर फेंकने की वजह के बारे में पूछा तो जवाब सुनकर पुलिस अधिकारी भी हैरत में पड़ गए.
एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया, "औद्योगिक थाना पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. यह युवक एक दूसरे को शराब पार्टी देने की शर्त लगाते थे. जिस युवक का निशाना एक्सप्रेस वे पर जा रहे वाहन पर लग जाता था वह शर्त जीत जाता था और जिसका पत्थर नहीं लगता वह हार जाता और उसे शराब पार्टी देना पड़ती थी."
एडिशनल एसपी राकेश कुमार ने बताया,"रतलाम और झाबुआ थाना पुलिस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर पत्थरबाजी रोकने के लिए संयुक्त अभियान चला रहे हैं. दोनों जिलों की हथियार बंद पेट्रोलिंग टीम रात्रि गश्त भी कर रही है, जिससे पत्थरबाजी की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके. इसके अलावा दूसरे पत्थरबाजों की तलाश की जा रही है."
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एक्सप्रेस वे पर कार सवार यात्रियों ने बनाया वीडियो
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर रात के समय पत्थरबाजी की लगातार हुई घटनाओं के बाद दिन के समय पत्थरबाजी करते हुए युवकों का एक वीडियो सोशल मीडिया में आया था. इस वीडियो में एक पहाड़ी के ऊपर से पत्थर फेंकते कुछ युवा नजर आ रहे थे, जो नीचे जा रहे वाहनों को पत्थरों से निशाना बना रहे थे. एक्सप्रेस वे से गुजरते हुए कुछ कार सवार यात्रियों ने यह वीडियो बनाया था और इसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया था.