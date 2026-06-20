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रतलाम में अवैध पिस्टल कमर पर लटका कर रहे थे रंगदारी, गैंगवार से पहले धराए बदमाश

रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को होने से पहले ही नाकाम कर दिया. औद्योगिक थाना पुलिस ने गुरुवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 6 कारतूस बरामद किए हैं. पुलिस के अनुसार, सभी आरोपी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे और क्षेत्र में सक्रिय होकर शाजिश रच रहे थे. पुलिस ने आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

बीते कुछ महीनों में रतलाम शहर में हो रही चाकूबाजी और गैंगवार की घटनाओं को देखते हुए रतलाम पुलिस ने रात्रि कालीन गश्त बढ़ाने के साथ वाहनों की चेकिंग का अभियान शुरू किया है. इस दौरान अवैध हथियारों के साथ कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है. चेकिंग अभियान के दौरान ही बीती रात औद्योगिक थाना पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

रतलाम में पुलिस का बड़ा एक्शन (ETV Bharat)

आरोपियों की आपराधिक इतिहास खंगाल रही पुलिस

रतलाम एसपी अमित कुमार ने बताया, "अवैध हथियारों के साथ पकड़े जा रहे हैं अधिकांश आरोपी 19 से 23 साल तक के युवा हैं. रतलाम पुलिस लगातार अभियान चलाकर अपराधियों को धरपकड़ कर रही है. गुरुवार रात सैलाना रोड पर वाहन चेकिंग के दौरान औद्योगिक थाने की टीम ने पलसोड़ा की ओर से तेज रफ्तार में आ रही दो बाइक को रोकर 6 युवकों को रोका और तलाशी ली. आरोपी रोहित उर्फ कृष्णा माली और जितेंद्र उर्फ बड़ा गोलू ने कमर में पिस्टल लगा रखी थी. आरोपियों के कब्जे से 2 अवैध पिस्टल और 6 कारतूस बरामद हुए हैं."

आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज

औद्योगिक थाना पुलिस ने वरुण उर्फ बंटी भार्गव, अबरार हुसैन, दीपेश पाल उर्फ छोटा गोलू, दीपांशु डाबी मालवीय को आर्म्स एक्ट और मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में गिरफ्तार कर अवैध हथियार और दोनों दोपहिया वाहन जब्त किए हैं.