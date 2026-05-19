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रतलाम में उपभोक्ताओं को हो रहा नुकसान, सोलर सिस्टम वालों को नहीं मिल रही बिजली यूनिट

रतलाम में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के उपभोक्ताओं को हो रहा नुकसान, अघोषि बिजली कटौती से नहीं सप्लाई होती बिजली यूनिट,दिव्यराज की रिपोर्ट.

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सोलर सिस्टम वालों को नहीं मिल रही बिजली यूनिट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 2:20 PM IST

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रतलाम: सोलर और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से रूफटॉप सोलर सिस्टम लगाने के लिए सरकार द्वारा सब्सिडी दी जाती है. जिसकी वजह से अपनी छत पर सोलर सिस्टम लगवाने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन एमपी में इस योजना के हितग्राही उपभोक्ताओं को परेशान होना पड़ रहा है. जिसकी वजह मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी द्वारा की जा रही अघोषित विद्युत कटौती है.

जी हां विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कटौती किए जाने या विद्युत प्रदाय बंद किए जाने पर इन रूफटॉप सोलर सिस्टम से उत्पादित होने वाली बिजली यूनिट सप्लाई बंद हो जाती है. जिसकी वजह से उपभोक्ताओं को नुकसान हो रहा है. यही नहीं सबसे अधिक लगाए जाने वाले तीन किलो वाट के रूफटॉप सिस्टम में सब्सिडी मिलने के बावजूद उपभोक्ता को करीब 1 लाख 25 हजार तक का बैंक लोन लेना होता है, जिसका वार्षिक ब्याज करीब ₹10000 उपभोक्ताओं को देना पड़ रहा है. जिसकी वजह से इस योजना के हितग्राहियों को फायदा कम और नुकसान ज्यादा उठाना पड़ रहा है.

रतलाम में उपभोक्ताओं को हो रहा नुकसान (ETV Bharat)

ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक विद्युत कटौती

रतलाम के सेमलिया गांव में करीब एक दर्जन उपभोक्ताओं ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत रूफटॉप सोलर सिस्टम लगवाया हुआ है. गर्मी के महीनों में इसमें सर्वाधिक यूनिट का उत्पादन भी होता है, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के द्वारा मेंटेनेंस के नाम पर या ट्रिपिंग और अन्य प्रकार की अघोषित विद्युत कटौती की वजह से उस दौरान उत्पादित होने वाली सोलर विद्युत यूनिट का नुकसान उपभोक्ताओं को उठाना पड़ रहा है.

सोलर रूफटॉप लगवाने वाले राजेश गोस्वामी ने बताया कि "हर दिन 1 से 2 घंटे तक की कटौती की जा रही है. वहीं कभी मेंटेनेंस के नाम पर तो कभी फॉल्ट हो जाने की वजह से विद्युत सप्लाई बंद कर दिया जाता है. विद्युत सप्लाई बंद होने के दौरान हमारे सिस्टम में फॉल्ट लिखा हुआ है. विद्युत विभाग से जब इसकी जानकारी ली गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जब विद्युत सप्लाई बंद होती है, तो रूफटॉप सोलर सिस्टम से बनी हुई बिजली की सप्लाई मेन लाइन में नहीं होती है."

वहीं एक अन्य उपभोक्ता रमेश चंद्र ने बताया कि "हमारे गांव में एक दर्जन से अधिक रूफटॉप सोलर सिस्टम लगे हैं. इतना रुपया खर्च करने के बाद भी जो फायदे इस योजना के अंतर्गत बताए गए थे, वह नहीं मिल पा रहे हैं."

RATLAM PM SURYA GHAR YOJANA
घरो में लगाए सोलर सिस्टम (ETV Bharat)

कम हो ट्रिपिंग की समस्या, किए जा रहे ऐसे प्रयास

हालांकि मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत वितरण कंपनी के रतलाम ग्रामीण डीई प्रदीप सिंह डांगी ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि "प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत ऑन ग्रिड रूफटॉप सिस्टम लगाए जाते हैं. जिसके अंतर्गत यदि विद्युत सप्लाई बंद हो रही है, तो इस दौरान मुख्य लाइन में सोलर द्वारा उत्पादित बिजली की सप्लाई स्वतः बंद हो जाती है. इसमें विभाग का प्रयास रहता है कि कम से कम विद्युत कटौती हो और ट्रिपिंग की समस्या भी अधिक नहीं हो, इसके लिए वर्तमान में मेंटेनेंस कार्य किया जा रहा है."

बहरहाल, ग्रामीण क्षेत्रों में योजना के हितग्राहियों को विद्युत कटौती के समय उत्पादित सोलर बिजली यूनिट का नुकसान उठाना पड़ रहा है. वहीं, उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर सिस्टम के लिए लिए गए 125000 रुपए तक के लोन का ब्याज भी वहन करना पड़ रहा है.

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