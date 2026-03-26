ETV Bharat / state

रतलाम दो दिन में लोगों ने फुल करा ली गाड़ी की टंकी, अब खाली बैठे हैं पेट्रोल पंप वाले

मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच रतलाम में पेट्रोल-डीजल खत्म होने की फैली अफवाह, गाड़ी में पेट्रोल-डीजल भराने की लग गई थी लंबी कतारें.

RATLAM PETROL PUMPS NORMAL SUPPLY
रतलाम में पेट्रोल पंपों पर हालात सामान्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 26, 2026 at 7:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम/सागर: मध्य प्रदेश के रतलाम में 2 दिन पहले पेट्रोल की किल्लत की अफवाहों के चलते पंप पर लगी लाइनें खत्म होने लगी हैं. जिले के अधिकांश पेट्रोल पंपों पर सामान्य दिनों की तरह ही ग्राहक पेट्रोल और डीजल भरवाने पहुंच रहे हैं. जहां आसानी से उनके वाहनों में डीजल और पेट्रोल की फिलिंग हो रही है. पेट्रोल-डीजल की किल्लत और दाम बढ़ने की अफवाहों के चलते मंगलवार दोपहर से पंपों पर भीड़ जुटने लगी थी. जहां रात होते-होते पेट्रोल पंपों के बाहर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई थी. इसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया था और प्रशासनिक अमले को मैदान में उतारा गया था.

पेट्रोल और डीजल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध

रतलाम में अब पेट्रोल पंपों पर भीड़ नहीं लग रही है. कई पेट्रोल पंपों पर तो अब इक्का दुक्का ग्राहक ही नजर आ रहे हैं. क्योंकि अधिकतर लोग अफवाह के चलते अधिक पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवा चुके हैं. शहर के बीच में स्थित सबसे व्यस्ततम पेट्रोल पंप पर गुरुवार सुबह आम दिनों की तरह ही लोग आसानी से पेट्रोल और डीजल लेते दिखाई दिए.

रतलाम में हालात सामान्य (ETV Bharat)

ग्राहकों की संख्या में गिरवाट

पेट्रोल पंप संचालक चेतन देसाई ने बताया, "हमारे यहां प्रतिदिन 22 हजार लीटर पेट्रोल और डीजल विक्रय किया जा रहा है. बुधवार से ही हालत में सुधार होना शुरू हो गया था और गुरुवार को स्थिति बेहद सामान्य हो गई है. पहले की तुलना में ग्राहकों की संख्या में कमी हुई है. पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कोई अंतर नहीं आया है. शासन और प्रशासन द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन भी हमारे द्वारा किया जा रहा है."

अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की अपील

रतलाम शहर एसडीएम आर्ची हरित ने बताया, "पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है. प्रशासन द्वारा पूरे मामले की मॉनिटरिंग की जा रही है." लोगों से किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील भी एसडीएम ने की है.

किसानों की परेशानियां बढ़ी

बहरहाल, शहर में हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उठाए गए सख्त कदम और निर्देशों की वजह से किसानों को केन में डीजल और पेट्रोल नहीं मिल रहा है. जिससे हार्वेस्टर और ट्रैक्टर थ्रेसर मशीन का उपयोग कर रहे किसानों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.

सागर में पंपों पर उमड़ी भीड़

सागर में एक तरफ एलपीजी संकट बढ़ता जा रहा है. वहीं दूसरी तरफ पेट्रोल पंपों पर उमड़ रही भीड़ से पुलिस और प्रशासन की सांसें फूलने लगी हैं. बुधवार की रात शहर के विभिन्न पेट्रोल और डीजल पंपों पर उमड़ी भीड़ को देखते हुए गुरुवार सुबह कलेक्टर ने पेट्रोल पंप संचालकों की बैठक बुलाई. जिसमें पेट्रोल-डीजल की सप्लाई और स्टाक सहित अन्य जानकारी ली. इस दौरान पंप संचालक, तेल कंपनियों और खाद्य आपूर्ति विभाग के साथ अन्य संबंधित अधिकारी भी बैठक में मौजूद थे. वहीं पेट्रोल पंप पर उमड़ रही भीड़ का जायजा लेने अधिकारियों की टीमें अलग-अलग इलाकों में भेजी गई.

PETROL SHORTAGE RUMOURS
सागर जिला कलेक्टर ने की अधिकारियों के साथ बैठक (ETV Bharat)

जिला कलेक्टर संदीप जी आर के निर्देश पर अपर कलेक्टर अविनाश रावत, एएसपी लोकेश सिन्हा द्वारा पेट्रोल-डीजल की निरंतर आपूर्ति के संबंध में पेट्रोल पंपों का निरीक्षण किया जा रहा है एवं आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं. कलेक्टर ने आम जनता से अपील की है कि पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है. मांग के हिसाब से नियमित आपूर्ति हो रही है. इसलिए अनावश्यक भंडारण ना करें. वहीं जिला कलेक्टर ने कालाबाजारी को लेकर संबंधित विभागों से कार्रवाही करने के निर्देश दिए हैं. पेट्रोल पंप संचालकों को पेट्रोल पंप पर लाउड स्पीकर सिस्टम के माध्यम से एनाउंसमेंट कर स्टॉक की जानकारी बताने को कहा है.

TAGGED:

PETROL DIESEL SUPPLY NORMAL
PETROL SHORTAGE RUMOURS
PETROL DIESEL CRISIS
IRAN ISRAEL WAR
RATLAM PETROL PUMPS NORMAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.