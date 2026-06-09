रतलाम में पेट्रोल पंपों पर डीजल की किल्लत, लाइन लगा रहे किसान, मानसून से पहले की तैयारी
रतलाम के पेट्रोल-पंप पर लग रही लोगों की भीड़, किसानों का आरोप नहीं मिल रहा पेट्रोल-डीजल, SDM बोले-नहीं कोई कमी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 7:06 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश के रतलाम में एक बार फिर पेट्रोल और डीजल की कीमत को लेकर उपभोक्ताओं और किसानों में घबराहट देखी जा रही है. खासकर जिले के ग्रामीण इलाकों में कई पेट्रोल पंपों पर डीजल उपलब्ध नहीं है. ऐसे में किसानों को डीजल लेने के लिए 30-30 किलोमीटर का सफर करना पड़ रहा है. यही नहीं है केन में डीजल नहीं दिए जाने की वजह से किसानों को सबसे अधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.
मानसून आने को है और इन दिनों किसान खरीफ फसल की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं. हकाई और जुताई के लिए ट्रैक्टर में डीजल की आवश्यकता होती है, लेकिन पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिल रहा है, जहां मिल रहा है वहां ₹1000 से अधिक का डीजल नहीं दिया जा रहा है.
पंप पर नहीं मिल रहा डीजप-पंप
दरअसल, इंडियन ऑयल के बांगरोद स्थित डिपो से जिले और आसपास के क्षेत्र में पेट्रोल और डीजल की सप्लाई की जाती है, लेकिन 2 दिनों से नामली, धोसवास, जावरा और आलोट क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर डीजल नहीं मिल पा रहा है. जिसकी वजह से किसान डीजल खरीदने के लिए शहर और हाईवे पर स्थित पेट्रोल पंप पर लाइन लगाते नजर आ रहे हैं. कृषि उपज मंडी में आए किसान सोनू धाकड़, प्रहलाद पाटीदार और पवन धाकड़ ने बताया कि "ग्रामीण क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर डीजल बिल्कुल नहीं मिल रहा है. यहां शहर में भी मात्र ₹1000 का डीजल ट्रैक्टर ले जाने पर दिया जा रहा है.
पंप पर लग रही भीड़, एसडीएम बोले-कोई कमी नहीं
केन में डीजल नहीं दिया जा रहा है. जिसकी वजह से किसानों को अपने ट्रैक्टर ट्राली को लेकर पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है. जिसकी वजह से पंप पर अनावश्यक भीड़ भी होती है और ढाई से तीन लीटर डीजल आने जाने में ही खर्च हो जाता है." वहीं, इस मामले में रतलाम ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर ने बताया कि "कुछ पेट्रोल पंप पर सप्लाई की समस्या होने की वजह से डीजल उपलब्ध नहीं हो पाया था, लेकिन डीजल की कोई कमी जिले में नहीं है."
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मानसून से पहले किसानों को तैयार करना है खेत
पेट्रोल पंप संचालक दीपक पाटीदार ने बताया कि "उनके पंप पर पेट्रोल उपलब्ध है, लेकिन एडवांस बुकिंग करवाने के बाद भी डिपो से डीजल की सप्लाई नहीं हो पाई है. इसकी वजह से ग्राहकों को डीजल नहीं दे पा रहे हैं." बहरहाल रतलाम जिले में किसानों को डीजल को लेकर परेशान होना पड़ रहा है. मानसून की प्रदेश में आमद होने वाली है और ऐसे में बनी से पहले किसानों को खेत तैयार करना होता है. लेकिन डीजल नहीं मिलने की वजह से किसानों का खेत तैयार करने का कार्य प्रभावित हो रहा है.