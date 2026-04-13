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रतलाम में शराब दुकान का विरोध, धरने पर बैठे रहवासी, शटर पर चिपकाया अंबेडकर का पोस्टर

रतलाम में नई शराब दुकान खुलने पर रहवासियो में आक्रोश, विरोध में धरने पर बैठकर जाम की सड़क.

RATLAM PEOPLE OPPOSE LIQUOR SHOP
शराब दुकान के विरोध में धरना (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 13, 2026 at 10:07 PM IST

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रतलाम: शराब दुकान खोले जाने पर रहवासी विरोध पर उतर आए हैं. शहर के शहीद चौक क्षेत्र में खुलने वाली शराब दुकान को लेकर स्थानीय रहवासी बीच सड़क धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी. रहवासियों का विरोध है कि धार्मिक स्थल के समीप शराब दुकान नहीं खोली जाए. करीब 2 घंटे तक चले सड़क पर प्रदर्शन के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सड़क जाम खुलवाया है. लेकिन रहवासियों ने शराब दुकान के बाहर ही धरना दे दिया है और दुकान के शटर पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का पोस्टर लगा दिया.

नई शराब दुकान खुलने पर रहवासियों में आक्रोश

शहीद चौक क्षेत्र में नई शराब दुकान शुरू हुई है, जिसका ठेका होने के बाद ठेकेदार द्वारा यहां शराब दुकान खोलने की तैयारी की जा रही थी. लेकिन स्थानीय रहवासियों ने 2 दिन पूर्व इसका जमकर विरोध किया था. सोमवार को जब ठेकेदार द्वारा दुकान में सामान जमाने की तैयारी की गई, तो एक बार फिर रहवासियों का गुस्सा फूट पड़ा. वे सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. तेज धूप और गर्मी में भी रहवासियों ने सड़क पर प्रदर्शन किया और दुकान के बाहर टेंट लगाकर महिलाओं ने भी धरना दे दिया है.

नई शराब दुकान खुलने पर रहवासियों में आक्रोश (ETV Bharat)

लोगों को समझाइश देकर खुलवाया जाम

प्रवासियों का कहना है कि इस क्षेत्र में वे शराब दुकान नहीं खुलने देंगे. शराब दुकान खुलने से और असामाजिक तत्व और शराबी लोग इस क्षेत्र में हंगामा और उत्पात करेंगे. मौके पर पहुंचे सीएसपी सत्येंद्र घंगोरिया ने बताया कि "लोगों द्वारा शराब दुकान का विरोध किए जाने और सड़क जाम किए जाने की सूचना मिली थी. लोगों को समझाइश देकर सड़क का जाम खुलवाया है. दुकान को लेकर आबकारी विभाग और प्रशासन को समाधान करना है."

Ratlam people protest blocked road
रतलाम में शराब दुकान का विरोध (ETV Bharat)

रतलाम शहर में 3 दिन में दूसरी बार शराब दुकान खोले जाने को लेकर आम जनता का विरोध देखने को मिला है. वहीं, महंगे रेट पर शराब दुकान का ठेका लेने वाले ठेकेदार को भी स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से नुकसान उठाना पड़ रहा है.

Ratlam protest against liquor shop
नई शराब दुकान खुलने पर बीच सड़क धरने पर बैठे रहवासी (ETV Bharat)

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