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अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी, स्वामित्व योजना का कार्य न करने पर प्रोबेशनरी पटवारियों का टर्मिनेशन

रतलाम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी ( ETV Bharat )

रतलाम: रतलाम जिले में परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में जिला पटवारी संघ ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी. स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री का निष्पादन नहीं करवाने के विरोध में लामबद्ध हुए पटवारियों का समर्थन करने पर नवनियुक्त पटवारीयों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश कलेक्टर अजय कटेसरिया ने दिए हैं.

परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी