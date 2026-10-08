अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी, स्वामित्व योजना का कार्य न करने पर प्रोबेशनरी पटवारियों का टर्मिनेशन
रतलाम में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए पटवारी, स्वामित्व योजना का कार्य नहीं करने पर परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त का आदेश. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 8:53 PM IST
रतलाम: रतलाम जिले में परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त किए जाने के विरोध में जिला पटवारी संघ ने गुरुवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी. स्वामित्व योजना के अंतर्गत रजिस्ट्री का निष्पादन नहीं करवाने के विरोध में लामबद्ध हुए पटवारियों का समर्थन करने पर नवनियुक्त पटवारीयों की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त करने के आदेश कलेक्टर अजय कटेसरिया ने दिए हैं.
परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा समाप्त, अनिश्चितकालीन हड़ताल पर पटवारी
इसके बाद अब रतलाम जिले सहित प्रदेश के अन्य जिलों में भी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं. जिला पटवारी संघ की मांग है कि परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवाएं पुनः बहाल की जाएं और स्वामित्व योजना की रजिस्ट्र निष्पादन कार्य से पटवारी को मुक्त किया जाए. मांगे नहीं माने जाने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखने की चेतावनी जिला पटवारी संघ ने दी है.
स्वामित्व योजना के तहत रजिस्ट्री निष्पादन के कार्य का बहिष्कार किया था
दरअसल, मध्य प्रदेश शासन के राजस्व विभाग द्वारा स्वामित्व योजना के अंतर्गत स्वामित्व अधिकार अभिलेखों के निष्पादन एवं पंजीयन के लिए अभियान शुरू किया गया है. योजना के क्रियान्वयन में पटवारियों को हितग्राहियों के सत्यापन, आवेदन संबंधी कार्रवाई और समयबद्ध निष्पादन का दायित्व सौंपा गया है. इसके विरोध में पटवारी संगठन ने रजिस्ट्री निष्पादन के कार्य का बहिष्कार कर दिया था. पटवारी के विरोध प्रदर्शन और रजिस्ट्री निष्पादन कार्य में सहयोग नहीं करने की वजह से रतलाम जिले में अब तक स्वामित्व योजना के अंतर्गत एक भी रजिस्ट्री का निष्पादन नहीं हो सका है.
4 परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा हुई है समाप्त
जिस पर रतलाम जिला प्रशासन ने मध्य प्रदेश शासन के निर्देश पर रतलाम ग्रामीण तहसील में पदस्थ 4 परिवीक्षाधीन पटवारियों की सेवा ही समाप्त करने के आदेश जारी कर दिए. अपर कलेक्टर बृजेंद्र रावत ने बताया कि "परिवीक्षाधीन पटवारियों का निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप अपेक्षित प्रगति एवं सौंपे गए दायित्वों का संतोषजनक निर्वहन नहीं पाया गया. वहीं, वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों का पालन नहीं करने पर प्रशासन ने यह कार्यवाही की है."
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जिला पटवारी संघ के पदाधिकारी तेजवीर चौधरी ने बताया कि "जब तक परिवीक्षाधीन पटवारियों की सम्मानजनक सेवा बहाली के आदेश जारी नहीं होंगे और स्वामित्व योजना की रजिस्ट्री निष्पादन कार्य से मुक्त करने की मांग को पूरा नहीं किया जाता है. तब तक रतलाम जिले के सभी पटवारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे.
बहरहाल, पटवारी के विरोध के बाद स्वामित्व योजना के अंतर्गत हितग्राहियों की रजिस्ट्री करवाने का कार्य पहले से ही प्रभावित हो रहा था वहीं अब जिले के सभी पटवारी के हड़ताल पर चले जाने की वजह से राजस्व संबंधित कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं.