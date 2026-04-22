भाई की शादी के लिए नहीं मिली छुट्टी तो पटवारी ने मौत को गले लगाया, बड़े आंदोलन की तैयारी
रतलाम में पटवारी ने अधिक काम से परेशान होकर जान दे दी. पत्र में नायब लहसीलदार पर लगाया उत्पीड़न का आरोप.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : April 22, 2026 at 12:06 PM IST|
Updated : April 22, 2026 at 12:14 PM IST
रतलाम: शहर के एमबी नगर क्षेत्र में पटवारी द्वारा जान देने से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा है. आरोप है कि भाई की शादी के लिए छुट्टी नहीं मिलने और अत्यधिक काम के दबाव से पटवारी परेशान था. पटवारी ने मरने से पहले पत्र छोड़ा है.
नायब तहसीलदार पर गंभीर आरोप
पटवारी ने नोट में आलोट में पदस्थ नायब तहसीलदार सविता राठौर पर प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए हैं. पत्र में उल्लेख किया गया है "अधिकारी उसे भाई की शादी के लिए समय नहीं दे रही थी और लगातार काम का अत्यधिक दबाव बना रही थी. नायब तहसीलदार के साथ मैं दबावपूर्ण नौकरी नहीं कर सकता हूं." मृतक की मां ने आरोप लगाया "एक महिला अधिकारी ने किसान से करीब डेढ़ लाख रुपए लेकर भी उसका काम नहीं किया, जिसके चलते किसान उनके बेटे पर लगातार दबाव बना रहा था."
भाई की शादी के लिए नहीं मिली छुट्टी
रवि शंकर खराड़ी आलोट में पटवारी के पद पर पदस्थ था. अक्षय तृतीया पर उसके भाई की शादी हुई थी. लेकिन उसे शादी में आने की छुट्टी नहीं मिल पाई थी. इसके अलावा ज्यादा काम होने की वजह से तनाव में था. इससे परेशान होकर उनसे मंगलवार को रतलाम के एमबी नगर स्थित घर में खौफनाक कदम उठाया.
दोषियों पर सख्त कार्रवाई का आश्वासन
मेडिकल कॉलेज में ही मृतक के परिजन और पटवारी संघ के पदाधिकारी आक्रोशित हो गए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करने लगे. सीएसपी सत्येंद्र घंगोरिया ने बताया, "पुलिस सभी साक्ष्यों के आधार पर मामले की जांच में जुटी हुई है. जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी."
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आदिवासी संगठनों ने की औद्योगिक थाना घेराव की घोषणा
मृतक के परिजनों ने राजस्व विभाग के अधिकारियों पर रिश्वत लेने और छोटे कर्मचारियों को फसाने और प्रताड़ित किए जाने के गंभीर आरोप लगाए हैं. इस घटना के बाद पटवारी संघ और विभिन्न आदिवासी संगठनों में भी भारी आक्रोश है. दोषी अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की जा रही है. सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने औद्योगिक थाना रतलाम का घेराव किया जाने का आह्वान किया है.