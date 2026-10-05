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पंचायती राज के जनप्रतिनिधियों ने लगाए आरोप, ग्राम सभाओं को सरकार ने कठपुतली बनाया

रतलाम : पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा को अति महत्वपूर्ण और शक्तिशाली इकाई माना गया है. इसमें पंचायत जनप्रतिनिधि और सभी सदस्य मतदाता मिलकर गांव के विकास कार्यों और योजनाओं के क्रियान्वयन का निर्णय करते हैं. लेकिन पंचायत राज व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण ग्राम सभा केवल रस्मअदायगी बनकर रह गई है. ग्राम सभा के निर्णय और प्रस्ताव पर विचार और अमल करने के बजाय केंद्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं का प्रस्ताव इन ग्राम सभाओं में पारित करवा रही है.

पंचायती राज अधिनियम के अनुसार वर्ष में ग्राम सभा की 4 बैठक अनिवार्य रूप से होना चाहिए. इसके अतिरिक्त प्रत्येक माह ग्राम सभा की बैठक आयोजित की जा सकती है. किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिए ग्राम सभा की बैठक का आयोजन भी किया जाता है.

पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्रामसभा का प्रावधान है. ग्राम सभा के सदस्य पंचायत के समस्त मतदाता होते हैं. यह पंचायत राज व्यवस्था की सबसे शक्तिशाली और बुनियादी इकाई होती है, जो ग्राम पंचायत के कार्यों की निगरानी और समीक्षा करती है. इसके साथ ही गांव के विकास कार्य, बजट और शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन को लेकर ग्राम सभा द्वारा निर्णय लिया जाता है.

त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था के चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने ग्रामसभा की सीमित होती शक्तियों और ग्राम सभा के अधिकारों को विरोध दर्ज करवाया है. खासकर बीते 2 अक्टूबर को आयोजित हुई ग्राम सभाओं में वीबीजीरामजी योजना को लेकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा पहले से तय एजेंडा भेजकर प्रस्ताव को पास करवाने को लेकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने सवाल खड़े किए हैं.

ग्राम पंचायत में आयोजित होने वाली ग्रामसभा की बैठकों को लेकर अब पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने ही सवाल खड़े किए हैं. जनप्रतिनिधियों का कहना है कि अब ग्राम सभा उद्देश्यहीन और महत्वहीन हो गई है. हमारे ग्राम सभा द्वारा लिए गए निर्णय और प्रस्ताव पर शासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती. केंद्र और राज्य सरकार अपनी योजनाओं और नीतियों को लागू करवाने के लिए ग्राम सभाओं में पहले से ही तय किए हुए एजेंडा भेजकर प्रस्ताव पास करवा लेती है.

ग्राम पंचायत के मुद्दों पर विचार ही नहीं

करमदी गांव की युवा सरपंच निष्ठा राजपुरोहित ने बताया "वह पहली बार सरपंच बनी तो जनप्रतिनिधियों की ट्रेनिंग में बताया गया कि ग्राम सभा क्या होती है और उसकी शक्तियां क्या होती हैं. लेकिन पिछले 4 साल में ग्राम सभा में लिए गए किसी भी निर्णय या प्रस्ताव पर जनपद, जिला स्तर या शासन स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. जबकि हमें 2 अक्टूबर को आयोजित हुई ग्राम सभा के लिए ग्रामीण एवं पंचायत मंत्रालय द्वारा पहले से ही तय किया हुआ एजेंडा भेज दिया गया. ग्राम सभा के हमारे मुद्दे हमारी समस्या और हमारे विकास कार्य का क्या होगा, इस पर कोई बात नहीं होती है."

वित्तीय अधिकारों पर भी चलाई कैंची

जिला पंचायत सदस्य डीपी धाकड़ ने भी ग्राम सभा और पंचायत जनप्रतिनिधियों की कम की जा रही शक्तियों को लेकर सवाल खड़े किए हैं. डीपी धाकड़ ने बताया "जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों एवं एवं पदाधिकारी के वित्तीय अधिकार पहले ही सरकार ने सीमित कर दिए. सरकार अपने निर्णय ग्राम सभाओं में पारित करवा रही है. क्या पंचायत के जनप्रतिनिधि और ग्राम सभा के सदस्य केवल हस्ताक्षर करने के लिए ही हैं."

जिला पंचायत सीईओ ने दिया स्पष्टीकरण

रतलाम जिला पंचायत सीईओ वैशाली जैन का कहना है "किसी भी पंचायत में आयोजित ग्राम सभा में लिए गए निर्णय और ठहराव प्रस्ताव प्राप्त होने पर उसका मूल्यांकन किया जाता है और प्रशासनिक स्वीकृति के लिए जिला एवं राज्य शासन के स्तर पर भेजा जाता है. यदि प्रस्ताव किसी निर्माण कार्य को लेकर है तो उसका मूल्यांकन और एस्टीमेट बनाकर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाती है. पंचायत राज अधिनियम के अंतर्गत ग्राम सभा का आयोजन, संचालन एवं निर्णय ग्राम सभा के सदस्यों और पदेन अध्यक्ष द्वारा ही तय किये जाते है."