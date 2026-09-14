तलवार के करतब के साथ जिंदगी भी खत्म हुई, रतलाम में अखाड़े के प्रदर्शन के बाद पहलवान का हार्ट फेल
बेहद स्वस्थ थे पहलवान समरथ जाट, किसी ने सोचा नहीं था ऐसे चले जाएगी जान, करतब के बाद घर पर हार्ट हुआ फेल. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 2:01 PM IST|
Updated : September 14, 2026 at 2:53 PM IST
रतलाम : पंचेड़ गांव में एक अखाड़े के पहलवान की हार्ट अटैक से मौत हो गई. धार्मिक चल समारोह के दौरान तलवारबाजी और लाठी चलाने की कला का जोरदार प्रदर्शन करने वाले समरथ जाट की देर रात तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. 50 वर्षीय समरथ जाट पूर्ण रूप से स्वस्थ थे और अखाड़े से जुड़े हुए थे.
रविवार को यहां बाबा रामदेव जी के जन्मोत्सव पर निकले झूले और झांकी में अखाड़े का प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसमें समरथ पहलवान ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया. उन्होंने इस दौरान जोरदार तलवारबाजी और लाठी चलाने का प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो भी खूब सर्कुलेट हुआ. लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि यह वीडियो उनका आखिरी वीडियो बन जाएगा.
बेहद स्वस्थ थे समरथ, सोचा नहीं था ऐसा होगा
यह घटना रतलाम के पंचेड़ गांव रतलाम के पंचेड़ गांव की है. जहां अखाड़े में प्रदर्शन कर रहे पहलवान समरथ जाट की कुछ घंटे के बाद अचानक मौत हो गई. परिवार के प्रकाश जाट ने बताया कि समरथ को रात करीब 2:00 बजे सीने में दर्द की शिकायत हुई. घर के लोग उन्हें अस्पताल लेकर जा रहे थे लेकिन अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया. प्रकाश ने बताया कि समरथ जाट शुरू से ही अखाड़े और पहलवानी में रुचि लेते थे और जब भी अखाड़े निकलते तो उसमें उत्साह के साथ हिस्सा लेते थे. उन्हें कोई बीमारी भी नहीं थी और वह खेती किसानी का काम करते थे. रात में उनके तलवारबाजी का प्रदर्शन देखकर लगा ही नहीं कि उनके साथ ऐसी घटना हो जाएगी.
अचानक से किया गया हार्ड वर्क ले सकता है जान
रतलाम के पंचेड़ गांव में हुई घटना में हार्ट अटैक से कुछ समय पूर्व पहलवान समरथ जाट ने अखाड़े में जमकर तलवारबाजी का प्रदर्शन किया था. रतलाम मेडिकल कॉलेज के डॉ. संजय दुबे ने बताया, ''अचानक से किया हुआ हार्डवर्क किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित हो सकता है. क्योंकि बिना वार्म अप शरीर द्वारा अधिक परिश्रम करने से हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. जिसमें दिल का दौरा पड़ने संभावना होती है. कभी भी हार्ड वर्क करने, अचानक दौड़ लगाने या कोई भारी वस्तु उठाने के जैसे कार्य को करने के पूर्व वार्म अप करना चाहिए जिससे हमारा शरीर हार्ड वर्क के लिए तैयार हो जाए.''
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वहीं, पंचेड़ गांव के अखाड़े के पहलवान की अचानक हुई मौत से गांव और आसपास के क्षेत्र में मातम पसर गया है.