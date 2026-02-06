ETV Bharat / state

रतलाम की सब्जी मंडी में सजा जैविक बाजार, किसानों के उत्पाद की बढ़ेंगी कीमतें

रतलाम में जैविक खेती करने वालों को राहत. ईटीवी भारत में प्रकाशित खबर से प्रशासन गंभीर. अब मंडी में जैविक उत्पादों की होगी बहार.

Ratlam Organic Market
रतलाम की सब्जी मंडी में सजा जैविक बाजार (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 6, 2026 at 3:05 PM IST

रतलाम : अब जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को जल्दी ही अपनी फसल बेचने के लिए जैविक बाजार मिलने जा रहा है. रतलाम के पावर हाउस रोड स्थित मंडी में अब जिला प्रशासन जैविक बाजार शुरू करने जा रहा है, जहां जैविक और प्राकृतिक खेती के उत्पाद का विक्रय किसान कर सकेंगे. किसानों की समस्या को लेकर ईटीवी भारत ने हाल ही में 29 जनवरी को खबर प्रकाशित की थी. इसका असर देखने को मिला है.

कलेक्टर ने किया मौके का निरीक्षण

रतलाम जिले में जैविक खेती करने वाले 3 हजार किसानों ने रजिस्ट्रेशन तो करवाया था लेकिन उनका उत्पाद बेचने के लिए कोई प्लेटफार्म उपलब्ध नहीं था. जिसकी वजह से किसानों को अपनी उपज सामान्य फसलों के साथ बेचना पड़ रही थी. कृषि अधिकारी नीलम सिंह ने बताया "कलेक्टर मिशा सिंह के निर्देश पर पावर हाउस रोड स्थित सब्जी मंडी में जैविक उत्पाद का हाट लगाने की तैयारी की गई है. कलेक्टर द्वारा स्थान का चयन और निरीक्षण भी किया जा चुका है."

Ratlam Organic Market
रतलाम कलेक्टर ने किया सब्जी मंडी मौके का निरीक्षण (ETV BHARAT)

जैविक बाजार में नियम बनाने की मांग

रतलाम जिले के रजिस्टर्ड जैविक और प्राकृतिक उत्पादन लेने वाले किसान अपनी उपज बेच सकेंगे. इसके लिए कृषि विभाग, मंडी समिति और जैविक खेती करने वाले किसानों के समूह से चर्चा कर जैविक बाजार लगाने की व्यवस्था बनाई जा रही है.

लंबे समय से जैविक और प्राकृतिक खेती करने वाले राजेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया "जैविक बाजार की व्यवस्था लगाना स्वागतयोग्य कदम है लेकिन इस जैविक बाजार में जैविक उत्पाद ही विक्रय हो, यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटरिंग समिति बनाना जरूरी है, जिसमें जैविक खेती करने वाले किसानों की भी सहभागिता होनी चाहिए."

किसानों की मांग पर प्रशासन ने दिखाई गंभीरता

जिला पंचायत परिसर रतलाम में स्थापित किए गए जैविक बाजार को बंद कर देने के बाद परेशान जैविक किसने की समस्या को किसान लगातार उठा रहे थे. जिम्मेदार अधिकारियों से नई व्यवस्था लागू किए जाने को लेकर मांग की जा रही थी. किसानों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग द्वारा जैविक बाजार लगाए जाने की पहल की गई है.

