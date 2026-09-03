मंडी और रिटेल शॉप पर प्याज की कीमतों में बड़ा अंतर, आम उपभोक्ता चुका रहा 15 रुपये अधिक
रतलाम में प्याज की कीमत में तेजी से किसानों को राहत, वहीं आम उपभोक्ताओं की जेब पर बड़ी मार. रिपोर्ट दिव्यराज सिंह राठौर.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : September 3, 2026 at 4:33 PM IST
रतलाम: मालवा की कृषि उपज मंडियों में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. हालांकि, बड़ी संख्या में नीलामी के लिए पहुंच रहे प्याज की अधिक आवक की वजह से किसानों को इस तेजी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मंडी में किसानों से खरीदे जा रहे प्याज की कीमत और रिटेल शॉप पर उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे हैं प्याज की कीमत में 15 से 18 रुपये प्रति किलो का अंतर सामने आ रहा है. अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज रतलाम की कृषि उपज मंडी में 45 रुपए प्रति किलो में खरीदा जा रहा है, लेकिन रिटेल शॉप पर यहीं प्याज 55 से ₹60 किलो तक उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है. जिसकी वजह से प्याज की इस तेजी का फायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को मिल रहा है.
क्यों है प्याज की रिटेल और थोक मंडी के दामों में अंतर
आमतौर पर प्याज, लहसुन और सब्जियां के थोक और रिटेल बाजार के मूल्य में 5 से ₹10 तक का अंतर होता है. लेकिन रतलाम और आसपास की प्याज मंडियों में किसानों से 35 से 45 रुपए प्रति किलो तक खरीदा गया प्याज रिटेल बाजार में उपभोक्ताओं के लिए 55 से 60 रुपए तक पहुंच रहा है. प्याज और लहसुन व्यवसाय के जानकार निलेश बाफना ने बताया कि "सितंबर से नवंबर तक नए प्याज की आवक नहीं होने की वजह से प्याज के दामों में तेजी आ रही है लेकिन थोक और रिटेल का यह अंतर बीच के व्यापारियों द्वारा तय किया जाता है. प्याज के दामों में लगातार तेजी जारी रह सकती है और दक्षिण से आने वाले ब्याज की आवक शुरू होने तक उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है."
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रतलाम कृषि उपज मंडी में प्याज व्यापारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि "हमारे द्वारा 45 रुपए प्रति किलो में खरीदा गया प्याज लेबर, बारदान, मंडी टैक्स और अन्य खर्चों के साथ ₹50 किलो तक पड़ जाता है. लेकिन वर्तमान में प्याज की जो गुणवत्ता मंडी में आ रही है उसमें प्रतिदिन प्याज खराब होना और कट्टे का वजन कम होता है. जिसकी वजह से रिटेल दुकानदार 55 रुपए से अधिक कीमत पर बेच रहे हैं."
मालवा क्षेत्र में इस बार कम हुआ प्याज का उत्पादन
इस बार शहर के किसानों को प्याज के दाम पिछले वर्षों की अपेक्षा बेहतर मिल रहे हैं जिससे किसान खुश भी हैं, लेकिन इस वर्ष प्याज का उत्पादन अधिक नहीं होने की वजह से किसानों के पास अधिक मात्रा में गुणवत्ता वाला प्याज उपलब्ध नहीं है. किसान पूनम चंद्र चौधरी ने बताया कि "इस बार प्याज के दाम ठीक मिल रहे हैं लेकिन बड़ी संख्या में प्याज की ट्रॉली नीलामी के लिए पहुंच रही है जिसकी वजह से प्याज के दाम ₹50 प्रति किलो की अपेक्षा 40 और 35 रुपए किलो तक ही बिक पा रहे हैं.