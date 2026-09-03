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मंडी और रिटेल शॉप पर प्याज की कीमतों में बड़ा अंतर, आम उपभोक्ता चुका रहा 15 रुपये अधिक

रतलाम: मालवा की कृषि उपज मंडियों में प्याज की कीमतों में लगातार तेजी देखी जा रही है. हालांकि, बड़ी संख्या में नीलामी के लिए पहुंच रहे प्याज की अधिक आवक की वजह से किसानों को इस तेजी का लाभ नहीं मिल पा रहा है. मंडी में किसानों से खरीदे जा रहे प्याज की कीमत और रिटेल शॉप पर उपभोक्ताओं को बेचे जा रहे हैं प्याज की कीमत में 15 से 18 रुपये प्रति किलो का अंतर सामने आ रहा है. अच्छी गुणवत्ता वाला प्याज रतलाम की कृषि उपज मंडी में 45 रुपए प्रति किलो में खरीदा जा रहा है, लेकिन रिटेल शॉप पर यहीं प्याज 55 से ₹60 किलो तक उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है. जिसकी वजह से प्याज की इस तेजी का फायदा किसानों को नहीं बल्कि बिचौलियों को मिल रहा है.

क्यों है प्याज की रिटेल और थोक मंडी के दामों में अंतर

आमतौर पर प्याज, लहसुन और सब्जियां के थोक और रिटेल बाजार के मूल्य में 5 से ₹10 तक का अंतर होता है. लेकिन रतलाम और आसपास की प्याज मंडियों में किसानों से 35 से 45 रुपए प्रति किलो तक खरीदा गया प्याज रिटेल बाजार में उपभोक्ताओं के लिए 55 से 60 रुपए तक पहुंच रहा है. प्याज और लहसुन व्यवसाय के जानकार निलेश बाफना ने बताया कि "सितंबर से नवंबर तक नए प्याज की आवक नहीं होने की वजह से प्याज के दामों में तेजी आ रही है लेकिन थोक और रिटेल का यह अंतर बीच के व्यापारियों द्वारा तय किया जाता है. प्याज के दामों में लगातार तेजी जारी रह सकती है और दक्षिण से आने वाले ब्याज की आवक शुरू होने तक उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद नहीं है."