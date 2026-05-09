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रतलाम में प्याज पर गर्मी और फंगस का अटैक, उत्पादन में भारी गिरावट से किसानों की बढ़ी टेंशन

रतलाम: मालवा में प्याज की फसल पर मौसम की दोहरी मार पड़ रही है. तेज गर्मी और फंगस के अटैक से खेतों में ही प्याज सड़ने लगी है. हालात ऐसे हैं कि किसानों को प्याज की फसल को खेत में ही फेंकना पड़ रहा है. इस साल प्याज का उत्पादन भी कम हुआ है और गुणवत्ता खराब होने की वजह से भाव भी नहीं मिल पा रहा है. जिससे किसानों को मौसम की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है.

रतलाम में करीब 8 हजार हेक्टेयर में प्याज की खेती होती है, जिससे औसतन 22 लाख क्विंटल प्याज का उत्पादन होता है, लेकिन इस बार मौसम की दोहरी मार से किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है. उत्पादन घटकर आधा हो गया है और जो फसल हाथ आई है उसकी गुणवत्ता भी खराब है, जिसकी वजह से मंडी में दाम नहीं मिल पा रहे हैं. किसान नेता राजेश पुरोहित ने बताया, "अत्यधिक गर्मी और फंगस की वजह से प्याज की फसल खराब हो गई. फसल खेत में ही सड़ने लगी है."

रतलाम के प्याज किसानों को मौसम की दोहरी मार (ETV Bharat)

कृषि अधिकारियों ने किया प्रभावित क्षेत्र का दौरा

किसान नेता राजेश पुरोहित ने सरकार से मांग करते हुए कहा, "सरकार खराब हुई फसल का सर्वे कराकर किसानों को उचित मुआवजा दे." हालांकि कृषि एवं उद्यानिकी विभाग के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर खराब हुई प्याज की फसल का निरीक्षण किया है. कृषि विभाग के अधिकारी बिका वास्के ने बताया, "प्रतिकूल मौसम का असर प्याज की फसल पर पड़ा है. उद्यानिकी विभाग और कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की मदद से प्रभावित फसल का निरीक्षण किया जा रहा है."

प्याज उत्पादन में 50 फीसदी से अधिक गिरावट (ETV Bharat)

प्रदेश के मालवा अंचल के जिलों में बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है. इन जिलों में रतलाम, मंदसौर, नीमच और इंदौर शामिल है. जबकि आंकड़ों में देखे तो शाजापुर में सबसे ज्यादा प्याज की खेती की जाती है. इन जिलों को प्याज का हब कहा जाता है. इसलिए मध्य प्रदेश देश के प्रमुख प्याज उत्पादक राज्यों में शामिल है.