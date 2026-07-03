OK मैसेज ने लूट के आरोपी को पकड़वाया, साथी को लूटने बने फर्जी डिलीवरी बॉय, 40 लाख उड़ाए
रतलाम में 40 लाख की लूट का खुलासा, व्यापारी के कर्मचारी ने ही 2 साथियों से एक प्रसिद्ध डिलीवरी कंपनी के ड्रेस में करवाई लूट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 3, 2026 at 3:03 PM IST
रतलाम: शहर सराय क्षेत्र में व्यापारी के कर्मचारियों के साथ हुई 40 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में व्यापारी का कर्मचारी फरदीन ही इस पूरे लूट कांड का मास्टरमाइंड निकला है. पकड़े गए आरोपी फरदीन ने अपने भाई फैज और अन्य साथी के साथ मिलकर पूरी वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस को लूट की इस कहानी पर शुरुआत से ही शक हुआ. जिसके बाद फरदीन से कड़ाई से पूछताछ की गई, तो उसने वारदात करना कबूल कर लिया.
शिकायत के 48 घंटे के भीतर किया खुलासा
आरोपी फरदीन की निशानदेही पर पुलिस ने लूट की राशि उसके घर से बरामद कर ली है. शिकायत होने के 48 घंटे में ही रतलाम पुलिस ने इस सनसनीखेज लूट कांड का खुलासा कर दिया है. इस मामले में रुपए लेकर भागने वाले दोनों आरोपी अभी फरार हैं. जिनकी तलाश स्टेशन रोड थाना पुलिस कर रही है.
शुरू से ही शक के घेरे में था फरदीन
दिनदहाड़े व्यापारी मनीष पटवा के घर से हुई 40 लाख रुपए की लूट के मामले में कर्मचारी फरदीन शुरुआत से ही संदेह के घेरे में था. घटना सोमवार दोपहर की है, जब शराब दुकानों के कलेक्शन के 40 लाख रुपए मनीष पटवा के ऑफिस लाए गए. रुपए गिनने के बाद जब एक काले बैग में इसे रखकर फर्स्ट फ्लोर पर मनीष पटवा के घर में पहुंचाया जा रहा था, इसी दौरान 2 आरोपी फरदीन के हाथ से रुपए से भरा बैग छीनकर फरार हो गए, जो ग्रोसरी डिलीवरी कंपनी की ड्रेस पहने थे. कर्मचारी फरदीन उस समय से ही शक के घेरे में था जब उसने पुलिस से कहा कि बिना हथियारों के ही बदमाशों ने उससे रुपयों से भरा बैग छीन लिया.
ओके मैसेज ने पकड़वा दिए लूट के आरोपी
वहीं, एसपी अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि "आरोपी फरदीन ने ही अपने भाई फैज और एक अन्य साथी के साथ मिलकर इस लूट का षड्यंत्र रचा था. प्लान के मुताबिक, फरदीन ने केश का बैग हाथ में आते ही दोनों साथियों को मोबाइल से ओके मैसेज भेजा था. जिस पर पुलिस को फरदीन की गतिविधि पर शक हुआ और कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने मामले का खुलासा कर दिया."
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उन्होंने कहा, "आरोपी फरदीन के पिता फिरोज खान व्यापारी मनीष पटवा के घर पुराने कर्मचारी रहे हैं और उन्हीं की सिफारिश पर उनके बेटे फरदीन को मनीष पटवा ने अपने घर काम पर रखा था." फिलहाल स्टेशन रोड थाना पुलिस ने आरोपी फरदीन को गिरफ्तार कर लूट की राशि बरामद कर ली है. वहीं, फरार आरोपी फैज और असबाब रंगरेज की तलाश जारी है.