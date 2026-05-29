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रतलाम के नितिन का कमाल, महज 14 साल की उम्र में नेशनल हॉकी अकादमी में बनाई जगह

2 सालों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकादमी के लिए दे रहे थे नितिन. यूपी के बरेली स्थित हॉकी अकादमी में मिला एडमिशन.

Ratlm Hockey player Nitin Rathore
हॉकी खिलाड़ी नितिन राठौर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 29, 2026 at 9:34 AM IST

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Updated : May 29, 2026 at 10:04 AM IST

4 Min Read
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रतलाम: मध्य प्रदेश का रतलाम शहर क्रिकेटर ही नहीं हॉकी के खिलाड़ी भी तैयार कर रहा है. यहां की हॉकी की नर्सरी में अब स्टेट लेवल के नन्हे खिलाड़ी तैयार हो रहे हैं. ना ही हॉकी का टर्फ और ना ही इस खेल के लिए अनुकूल माहौल, इसके बावजूद रतलाम से 14 वर्षीय नितिन राठौर ने नेशनल हॉकी अकादमी बरेली में स्थान हासिल कर प्रदेश स्तर पर रतलाम का नाम रोशन किया है. जी हाँ आठवीं कक्षा के छात्र नितिन राठौर का चयन बरेली स्थित साइ की राष्ट्रीय हॉकी अकादमी में हुआ है. नितिन अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की आधुनिक अकादमी मे ट्रेनिंग ले रहे हैं.

हॉकी खेलते सीनियर्स को देखा और हॉकी से हो गया प्यार

आमतौर पर युवा पीढ़ी पर क्रिकेट का ग्लैमर सिर चढ़कर बोलता है. ज्यादातर युवा क्रिकेट खेलना ही चुनते हैं. लेकिन नितिन को हॉकी इतनी पसंद आई कि 3 साल में ही वह राज्य स्तर की स्पर्धा में खेलने लगा है. नितिन राठौड़ ने बताया कि पांचवी में पहली बार स्कूल में कुछ सीनियर लड़कों को हॉकी खेलते हुए देखा तो उनसे पूछा कि रतलाम में हॉकी कहां खेली जाती है.

नितिन राठौर का नेशनल हॉकी अकादमी में चयन (Etv Bharat)

नितिन राठौर का बरेली स्थित साइ की राष्ट्रीय हॉकी अकादमी में हुआ चयन

सीनियर खिलाड़ियों ने उसे कोच कृष्णगोपाल तिवारी से मिलवाया जिसके बाद नितिन की प्रतिभा हॉकी के खेल में निखरती चली गई. नितिन ने बताया कि वह 2 सालों से स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की अकादमी के लिए ट्रायल्स दे रहे थे. जिसमें उन्हें अब सफलता मिली है और बरेली स्थित हॉकी अकादमी में एडमिशन मिला है. नितिन बेहद सामान्य परिवार से आता है, उसके पिता राम प्रसाद राठौर प्राइवेट नौकरी करते हैं.

Ratlm Hockey player Nitin Rathore
हॉकी खिलाड़ी नितिन राठौर (ETV Bharat)

खेल एवं युवा कल्याण विभाग ने हॉकी खेलने के लिए संसाधन उपलब्ध कराए

दरअसल खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा रतलाम में हॉकी का फीडर सेंटर शुरू किया गया है. जिसकी बदौलत यहां हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ी निकलने लगे हैं. हालांकि यहां खेल मैदान और सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं है. लेकिन हॉकी खेलने के लिए संसाधन खेल विभाग द्वारा उपलब्ध करवाए गए हैं, जिसकी वजह से यहां के खिलाड़ी हॉकी के खेल में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं.

जिला खेल अधिकारी रुचि शर्मा ने बताया कि खेल विभाग द्वारा रतलाम में हॉकी फीडर सेंटर की सुविधा दी गई है. जिसके माध्यम से हॉकी के प्रतिभावान खिलाड़ियों को हॉकी स्टिक और इक्विपमेंट उपलब्ध करवाए जाते हैं. वहीं, कोचिंग स्टाफ की भी व्यवस्था हॉकी फील्डर सेंटर पर की गई है.

नितिन ने डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट लेवल पर किया है शानदार प्रदर्शन

नितिन के कोच कृष्णगोपाल तिवारी ने बताया कि नितिन 3 साल पहले हमारी अकादमी में हॉकी खेलने आया था. जब से उसने हॉकी स्टिक थामी है, उसकी प्रतिभा निखर कर सामने आई है. उसने डिस्ट्रिक्ट, डिवीजन और स्टेट लेवल पर शानदार प्रदर्शन किया है. नितिन हॉकी में फॉरवर्ड अटैकर है. उसने भोपाल और बरेली स्थित हॉकी अकादमी के ट्रायल्स में हिस्सा लिया था. जहां उसका चयन बरेली स्थित राष्ट्रीय हॉकी अकादमी में हुआ है.

हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान की व्यवस्था करने की मांग

14 वर्ष की उम्र में ही उसे बेहतरीन सुविधाएं और खेल मैदान पर खेलने का अनुभव मिलेगा जो उसके खेल करियर में मददगार साबित होगा. नितिन के अलावा भी हमारे यहां से कई खिलाड़ी मध्य प्रदेश टीम और रेलवे की टीम में खेल रहे हैं. वहीं शासकीय नौकरी में भी रतलाम के हॉकी खिलाड़ी गए हैं. यदि यहां हॉकी के लिए एस्ट्रो टर्फ मैदान की व्यवस्था हो जाए तो यहां से और भी प्रतिभाएं सामने आ सकती हैं.

बहरहाल नितिन ने छोटी उम्र में ही स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की राष्ट्रीय अकादमी में स्थान हासिल कर यह साबित कर दिया है कि अनुकूल स्थितियां न होन पर भी बेहतरीन खिलाड़ी हर स्थिति में निकल कर आगे आते हैं. नितिन के हॉकी अकादमी में चयन पर रतलाम खेल जगत से जुड़े लोगों में हर्ष एवं उत्साह है.

Last Updated : May 29, 2026 at 10:04 AM IST

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