दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर 120 की बुलेट रफ्तार में निकले नितिन गडकरी, ग्रामीण आए सामने तो डगमगाई कार
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुरुवार को पहुंचे, दिल्ली-मुंबई एक्स्प्रेस-वे का किया निरीक्षण, केंद्रीय मंत्री के काफिले के सामने अचानक आ गए ग्रामीण.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 9, 2026 at 3:06 PM IST|
Updated : July 9, 2026 at 3:20 PM IST
रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे के निरीक्षण के दूसरे दिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रतलाम और झाबुआ जिले के हिस्से निरीक्षण किया है. इस दौरान एक्सप्रेसवे पर केंद्रीय मंत्री के काफिले के सामने कुछ ग्रामीण आकर खड़े हो गए. 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रहे काफिले की चपेट में आने से यह ग्रामीण बाल-बाल बचे हैं. वहीं, केंद्रीय मंत्री के काफिले के वाहन भी आपस में टकराने से बच गए.
घटना रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के आसपास की है. जब केंद्रीय मंत्री अपने दौरे के दूसरे दिन मंदसौर के गरोठ से रवाना होकर झाबुआ की तरफ जा रहे थे. घटना के बाद पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया और घटनास्थल के आसपास प्रदर्शन करने वाले ग्रामीणों की तलाश की जा रही है.
केंद्रीय मंत्री गडकरी के काफिले के सामने आए ग्रामीण
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के रास्तों एवं खेतों में पानी भरने की समस्या को लेकर केंद्रीय मंत्री से मिलने के लिए ग्रामीण दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर एकत्रित हुए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का काफिला बिना रुके ही रवाना हो गया. इस दौरान रतलाम के शिवगढ़ थाना क्षेत्र के करीब तेज रफ्तार से गुजर रहे केंद्रीय मंत्री के काफिले के सामने अचानक से कुछ लोग आ गए और वह काफिले को रोकने का प्रयास कर रहे थे.
सड़क के किनारे पर कुछ बच्चे और महिलाएं भी मौजूद थीं. गनीमत रही कि केंद्रीय मंत्री का काफिला रोकने और प्रदर्शन कर रहे यह लोग तेज रफ्तार से चल रही गाड़ियों की चपेट में नहीं आए, अन्यथा बड़ा हादसा हो सकता था. बहरहाल इस घटना पर पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं.
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे का निरीक्षण करने पहुंचे नितिन गडकरी
दरअसल, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर चल रहे निर्माण कार्यों की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से वडोदरा तक सड़क मार्ग से जा रहे हैं. मंदसौर के गरोठ में रात्रि विश्राम के बाद आज यानि गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस-वे पर असावती पहुंचे. जहां रतलाम कलेक्टर मिशा सिंह और एसपी अमित कुमार ने उनका स्वागत कर अगवानी की.
कुछ देर रुकने के बाद वह वापस अपने वाहन में बैठे और फिर तेज रफ्तार से केंद्रीय मंत्री का काफिला रतलाम की ओर रवाना हो गया. इस दौरान झाबुआ की सीमा पर स्थित रेस्ट एवं सर्विस एरिया में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने रुककर पेट्रोल पंप सुविधा का उद्घाटन किया.
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शिकायत लेकर पहुंचे थे ग्रामीण
रतलाम और झाबुआ क्षेत्र में निरीक्षण के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से एक्सप्रेसवे की वजह से बंद हुए रास्तों और खेतों में पानी भरने की समस्या को लेकर ग्रामीण मिलने पहुंचे थे, लेकिन जावरा और थांदला के पास रेस्ट एंड सर्विस एरिया पर केंद्रीय मंत्री रुके तो सही, लेकिन ग्रामीणों से मुलाकात नहीं की और मीडिया से भी निरीक्षण को लेकर कोई चर्चा नहीं की. रतलाम और झाबुआ के निरीक्षण के केंद्रीय मंत्री गुजरात की सीमा में प्रवेश कर गए.