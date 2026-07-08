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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की पड़ताल करेंगे नितिन गडकरी, अलर्ट मोड पर NHAI अधिकारी

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी करेंगे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का निरीक्षण, राजस्थान के बाद पहुंचेंगे मध्य प्रदेश. अलर्ट पर NHAI के अधिकारी.

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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की पड़ताल करेंगे नितिन गडकरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:42 PM IST

2 Min Read
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रतलाम: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे का बाय रोड निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी राजस्थान और मध्य प्रदेश के दौरे पर हैं. केंद्रीय मंत्री दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर राजस्थान के हिस्से में चल रहे एक्सप्रेसवे के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया. जिसमें निर्माण प्रोजेक्ट पैकेज 6 से 18 तक का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री बुधवार को किया.

मुकुंदरा टनल के इंस्पेक्शन के बाद एमपी के गरोठ में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी रात्रि विश्राम करेंगे. इसके बाद निरीक्षण के दूसरे दिन रतलाम और झाबुआ से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण केंद्रीय मंत्री करेंगे. केंद्रीय मंत्री गुरुवार को निर्माण प्रोजेक्ट पैकेज 18 से 31 तक का निरीक्षण करेंगे. NHAI के अधिकारी और स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय मंत्री के दौरे के लिए अलर्ट पर हैं.

नितिन गडकरी करेंगे एक्सप्रेस वे का निरीक्षण (ETV Bharat)

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर करेंगे निरीक्षण

एनएचएआई के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली से लेकर गुजरात तक पूरे एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करेंगे. इस दौरान जहां-जहां निर्माण कार्य चल रहे हैं. वहां रुक कर केंद्रीय मंत्री निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे.

एनएचएआई के प्रोजेक्ट मैनेजर देवेंद्र चापेकर ने बताया कि "मध्य प्रदेश के 3 जिलों से गुजरने वाला करीब 245 किलोमीटर का दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का हिस्सा यातायात के लिए चालू है. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 9 जुलाई को रतलाम और झाबुआ के इस हिस्से का निरीक्षण करेंगे.

अंतिम दौर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे कार्य

गौरतलब है कि झाबुआ जिले के थांदला से लेकर वडोदरा तक दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के हिस्से पर पुल निर्माण का कार्य अंतिम दौर में है. जहां एक लाइन यातायात के लिए शुरू भी हो चुकी है. उम्मीद की जा रही है कि केंद्रीय मंत्री के इस दौरे के बाद जल्दी ही वडोदरा से दिल्ली तक नॉनस्टॉप यात्रा के लिए दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे तैयार हो जाएगा.

दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का सेंटर पॉइंट रतलाम में स्थित है. यहां से 6-6 घंटे की दूरी पर दिल्ली और मुंबई स्थित है. यह निवेश क्षेत्र दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के पास ही डेवलप किया गया है. जिससे यहां के औद्योगिक उत्पादन को दिल्ली मुंबई तक सड़क मार्ग से आसानी से पहुंचा जा सके. वहीं, देश के प्रमुख बंदरगाहों से भी निवेश क्षेत्र की कनेक्टिविटी सड़क मार्ग से होगी.

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