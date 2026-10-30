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रतलाम के छोटे शहरों में फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज, शुरू हुआ ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट

रतलाम के ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट ( ETV Bharat )

रतलाम: आईपीएल और सभी प्रदेशों में क्रिकेट लीग शुरू होने के बाद अब गांव-गांव और शहर-शहर फ्रेंचाइजी क्रिकेट का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि अब क्रिकेट ही नहीं फुटबॉल को लेकर भी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल का खेल प्रसिद्ध हो रहा है. रतलाम जैसे छोटे शहर में भी अब फ्रेंचाइजी फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई है. जिससे यहां के स्थानीय और आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच मिला है. वहीं, फ्रेंचाइजियों द्वारा इन खिलाड़ियों को छोटी मोटी कमाई भी मिल रही है.

पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम जिले में फुटबॉल के राज्य और ऑल इंडिया स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा है, लेकिन फ्रेंचाइजी और ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है.