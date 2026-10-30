रतलाम के छोटे शहरों में फुटबॉल का जबरदस्त क्रेज, शुरू हुआ ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट
मध्य प्रदेश के लोगों में क्रिकेट के साथ बढ़ रहा फुटबॉल का क्रेज, रतलाम में फ्रेंचाइजी फुटबॉल लीग की हुई शुरूआत,दूर-दूर से पहुंच रहे लोग. दिव्यराज सिंह राठौर की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 30, 2026 at 1:21 PM IST
रतलाम: आईपीएल और सभी प्रदेशों में क्रिकेट लीग शुरू होने के बाद अब गांव-गांव और शहर-शहर फ्रेंचाइजी क्रिकेट का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है. हालांकि अब क्रिकेट ही नहीं फुटबॉल को लेकर भी छोटे शहरों और ग्रामीण इलाकों में फुटबॉल का खेल प्रसिद्ध हो रहा है. रतलाम जैसे छोटे शहर में भी अब फ्रेंचाइजी फुटबॉल लीग की शुरुआत हुई है. जिससे यहां के स्थानीय और आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का नया मंच मिला है. वहीं, फ्रेंचाइजियों द्वारा इन खिलाड़ियों को छोटी मोटी कमाई भी मिल रही है.
पश्चिम मध्य प्रदेश के नीमच और रतलाम जिले में फुटबॉल के राज्य और ऑल इंडिया स्तर के टूर्नामेंट का आयोजन होता रहा है, लेकिन फ्रेंचाइजी और ऑक्शन बेस्ड फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन पहली बार इस क्षेत्र में हो रहा है.
16 से 30 वर्ष के 114 खिलाड़ियों को 8 टीमों ने खरीदा
रतलाम में पहली बार हो रहे रात्रि कालीन फुटबॉल टूर्नामेंट में 8 फ्रेंचाइजी टीमें हिस्सा ले रही हैं. जिसमें राज्य और स्टेट लेवल के खिलाड़ी भी ऑक्शन में शामिल हुए हैं. आरसीएफएल के सचिव सलमान ने बताया कि "वरिष्ठ पत्रकार स्वर्गीय प्रकाश उपाध्याय की स्मृति में यह टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है. टूर्नामेंट के लिए 200 फुटबॉल खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था. जिसमें से 114 खिलाड़ियों को 8 फ्रेंचाइजी टीमों ने खरीदा है."
आरसीएफएल के अध्यक्ष सुजीत उपाध्याय ने बताया कि "रतलाम का रेलवे ग्राउंड फुटबॉल के खेल और ऑल इंडिया स्तर के टूर्नामेंट के लिए जाना और पहचाना जाता है, लेकिन क्रिकेट की चकाचौंध में यहां फुटबॉल का खेल विलुप्त होने की कगार पर पहुंच चुका था. फुटबॉल की प्रतिभाओं को अच्छा मंच देकर प्रदेश एवं देश तक उनकी प्रतिभा पहुंचाने का प्रयास किया गया है. पहले ही दिन से असर टूर्नामेंट को खिलाड़ियों और दर्शकों का जोरदार समर्थन मिल रहा है."
बड़ी संख्या में पहुंच रहे दर्शक, स्थानीय खिलाड़ियों को भी मिला मौका
रतलाम में करीब एक दशक के बाद आयोजित हो रहे फुटबाल टूर्नामेंट को लेकर यहां के दर्शकों में क्रिकेट जैसा ही क्रेज दिखाई दिया है. फुटबॉल मैच देखने पहुंचे पुराने फुटबॉल खिलाड़ी अली अहमद ने बताया कि "रतलाम के रेलवे ग्राउंड का पुराना इतिहास रहा है. यहां फुटबॉल के खेल को लेकर खिलाड़ियों और दर्शकों में हमेशा उत्साह रहता है.
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पहली बार रात्रि कालीन फुटबॉल स्पर्धा के मैच देखने के लिए बड़ी संख्या में यहां दर्शन पहुंच रहे हैं और रात होते-होते सभी स्टैंड भर जाते हैं." स्थानीय खिलाड़ी करण पाल ने बताया कि "इससे रतलाम के ही नहीं आसपास के क्षेत्र के खिलाड़ियों को भी अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिल गया है."
बहरहाल रतलाम में अब केवल क्रिकेट ही नहीं बल्कि फुटबॉल का माहौल बन गया है और शहर के प्रमुख खेल मैदाने पर बड़ी संख्या में फुटबॉल खेलते हुए खिलाड़ी भी दिखाई देने लगे हैं. वहीं, आरसीएफएल फुटबॉल टूर्नामेंट के मैच देखने के लिए दशकों में भी खासा उत्साह है.