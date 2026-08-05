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रतलाम में नहीं चलेगी फाइलों में देरी, ज्वाइनिंग के पहले दिन कलेक्टर ने पेपरलेस किया कलेक्ट्रेट

ऑनलाइन अप्लाई करना होगा छुट्टी इसके साथ ही कलेक्ट्रेट में ई एचआरएमएस व्यवस्था भी लागू की जाएगी. जिसके अंतर्गत कर्मचारियों से लेकर अधिकारी तक को ई अटेंडेंस लगाने के साथ अवकाश भी ऑनलाइन अप्लाई करना होगा. कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि वह कोई भी फाइल फिजिकल साइन नहीं करेंगे.

रतलाम: नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया ने रतलाम में जॉइनिंग के साथ ही बड़ा फैसला लिया है. रतलाम कलेक्ट्रेट कार्यालय में ही ई फाइल सिस्टम लागू कर दिया गया है. नवागत कलेक्टर ने कहा कि, ''वह पेपर में विश्वास नहीं करते हैं. इसीलिए पहले काम यह किया है कि अब कलेक्ट्रेट में पेपरलेस वर्क होगा. इसके लिए पूर्व में ही शासन के माध्यम से ट्रेनिंग और अन्य तैयारी हो चुकी है.''

ई फाइल व्यवस्था की लागू

इससे पहले नवागत कलेक्टर अजय कटेसरिया 12:30 बजे रतलाम पहुंचे और कलेक्टर का पदभार ग्रहण किया. इसके बाद कलेक्टर रतलाम के प्रसिद्ध कालिका माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे. इसके बाद कलेक्टर कार्यालय में सभी विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की. शाम 5:00 पत्रकार वार्ता में कलेक्टर ने पत्रकारों से मुलाकात कर कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल व्यवस्था और ई एचआरएमएस सिस्टम लागू किए जाने की जानकारी दी है.

रतलाम में नहीं चलेगी फाइलों में देरी (ETV Bharat)

क्या है ई फाइल और ई एचआरएमएस व्यवस्था

दरअसल, शासकीय कार्यालयों में फाइलों का डिजिटलीकरण करना और ऑनलाइन फाइलों का निपटान करना ई फाइल सिस्टम कहलाता है. जिसे मध्य प्रदेश शासन के कई विभागों में अपनाया गया है. इस व्यवस्था से कार्य में पारदर्शिता रहती है. वही फाइलों के गुम हो जाने या लंबित रहने की संभावना भी नहीं होती है. वही, शासकीय कार्यालय में कर्मचारियों की अटेंडेंस एवं अवकाश लेने की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया गया है.

बहरहाल, रतलाम में ज्वाइन करते ही नवागत कलेक्टर ने ई फाइल और एचआरएमएस व्यवस्था शुरू कर काम नहीं करने वाले वाले कर्मचारियों को स्पष्ट संदेश दिया है कि, फाइल लंबित रखने और ऑफिस से गायब रहने की नौकरी अब नहीं चलेगी. जिसके बाद कलेक्टर अजय कटेसरिया की काफी चर्चा हो रही है.