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पड़ोसी से विवाद पर भड़की दो बहनें, रतलाम थाने के बाहर आत्महत्या की कोशिश, वीडियो बनाने वाले की तलाश

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रतलाम: डीडीनगर थाने के बाहर दो बहनों ने आत्महत्या की कोशिश कर हड़कंप मचा दिया. बीच-बचाव करने पहुंचा एक पुलिसकर्मी फिसल कर घायल हो गया. वहीं, लड़कियों से आत्महत्या में इस्तेमाल सामान छीनने के दौरान थाना प्रभारी को भी चोंट आई हैं. इस पूरी घटना का एक वीडियो सामने आया है जिसमें थाने के बाहर लड़कियां आत्महत्या की कोशिश करती नजर आ रही हैं.

पड़ोसी से विवाद पर नहीं हुई कार्रवाई, भड़की बहनें