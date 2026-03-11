ETV Bharat / state

रतलाम नीमच रेल ट्रैक दोहरीकरण के बाद 120 किमी की रफ्तार से स्पीड ट्रायल, सीआरएस ने परखा रेल ट्रैक

बुधवार को ट्रायल के दौरान 12 मिनट में 24 किलोमीटर का सफर तय किया गया. सीआरएस ने स्वयं ट्रेन में सवार होकर स्पीड ट्रायल लिया है. इसके बाद अब जल्द ही रतलाम और नीमच के बीच ट्रेन चलाये जाने को लेकर निर्णय लिया जा सकेगा.

रतलाम: नीमच रेलखंड अंतर्गत मल्हारगढ़ से मंदसौर के बीच रेलवे दोहरीकरण का कार्य पूर्ण होने के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त ई श्रीनिवास ने दो दिनों तक रेलवे ट्रैक का निरीक्षण किया है. जिसके बाद बुधवार को 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल भी सीआरएस ने किया है. स्पीड ट्रायल के सफल हो जाने के बाद ट्रैक पर ट्रेन चलाये जाने की अनुशंसा सीआरएस द्वारा रेलवे को की जाएगी.

रेल ट्रेक दोहरीकरण के बाद 120 किमी की रफ्तार से हुआ स्पीड ट्रायल (ETV Bharat)

24 किलोमीटर का ट्रैक बनकर तैयार

नये रेलवे ट्रैक बनने के बाद सीआरएस के द्वारा रेलवे ट्रैक का निरीक्षण कर फिट घोषित किए जाने के बाद ही उस रेल खंड पर ट्रेन चलाई जाने की प्रक्रिया शुरू की जाती है. रतलाम और नीमच के बीच हो रहे रेल मार्ग दोहरीकरण का कार्य अंतिम दौर में चल रहा है. जहां मल्हारगढ़ से मंदसौर के बीच करीब 24 किलोमीटर का ट्रैक बनकर तैयार हो चुका है. जिसका निरीक्षण सीआरएस श्रीनिवास ने मंगलवार और बुधवार को किया है.

सिग्नलिंग व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का किया निरीक्षण

मंगलवार को रेल सुरक्षा आयुक्त ई श्रीनिवास पिपलिया स्टेशन पहुंचे और पूरे रेलखंड का ट्राली निरीक्षण किया. यहां उन्होंने स्टेशन कार्यालय, सिग्नलिंग व्यवस्था और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का निरीक्षण किया. रेलवे अधिकारियों से ट्रेनों के संचालन और तकनीकी व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली और निरीक्षण में प्लेटफॉर्म, ट्रैक, सिग्नलिंग और स्टेशन परिसर की अन्य व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया.

जल्द ही रतलाम और नीमच के बीच दौड़ेगी ट्रेन (ETV Bharat)

रतलाम रेल मंडल अधिकारी ने दी जानकारी

इसके बाद बुधवार को सीआरएस ने 120 किमी की रफ्तार से रेल खंड पर स्पीड ट्रायल भी लिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, सीआरएस इस स्पीड ट्रायल से संतुष्ट नजर आए हैं. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, "सीआरएस के निरीक्षण के बाद दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही इस रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलाये जाने को लेकर निर्णय लिया जाएगा. जल्द ही रतलाम और नीमच दोहरीकरण कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य हासिल कर लिया जाएगा."

रेलवे मुख्य सुरक्षा आयुक्त ई श्रीनिवास ने मीडिया से बातचीत में बताया, "नीमच-रतलाम दोहरीकरण कार्य पूर्ण होने से इस रेल मार्ग पर ट्रेनों का समय कम लगेगा. जिससे लोगों के समय की बचत होगी और साथ ही अधिक रफ्तार से ट्रेनों को चलाया जा सकेगा." बहरहाल रतलाम और नीमच के बीच रेल मार्ग दोहरीकरण कार्य पूर्ण होने के बाद रेल मार्ग पर अन्य ट्रेनों का संचालन भी संभव हो सकेगा. वहीं, रतलाम स्टेशन से नीमच के बीच यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा.