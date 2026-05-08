रतलाम से चित्तौड़गढ़ के बीच फर्राटे से दौड़ेगी ट्रेन, 120 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पर लगी मुहर
रतलाम-नीमच रेलवे ट्रैक पर 120 किमी की रफ्तार से दौड़ी ट्रेन, फाइनल स्पीड ट्रायल रहा सफल. अब डबल ट्रैक पर होगा ट्रेनों का परिचालन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 10:20 PM IST
रतलाम: नीमच रेलखंड से आई खबर भारतीय रेलवे के लिए बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है. रतलाम-नीमच रेलखंड पर हुए स्पीड ट्रायल में ट्रेन ने 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हासिल की. रेल सुरक्षा आयुक्त ए श्रीनिवास ने शुक्रवार को 14 किलोमीटर लंबे रेलखंड पर सफल स्पीड ट्रायल किया.
7 मिनट में 14 किमी का सफर
नीमच रेलखंड अंतर्गत मंदसौर से दलोदा के बीच रेलवे दोहरीकरण का कार्य पूरा होने के बाद रेल सुरक्षा आयुक्त ए श्रीनिवास ने 3 दिनों तक ट्रैक का परीक्षण किया. इसके बाद खुद 120 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से स्पीड ट्रायल किया. ट्रायल के दौरान मात्र 7 मिनट में 14 किलोमीटर का सफर तय किया गया. इस दौरान सीआरएस ने रेलखंड का ट्राली निरीक्षण भी किया और सिग्नलिंग व्यवस्था एवं इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम का निरीक्षण किया है.
रतलाम और नीमच के बीच दोनों ट्रैक पर दौड़ेगी ट्रेन
रतलाम-नीमच के बीच दोहरीकरण का कार्य चल रहा है. मंदसौर से दलोदा के बीच 14 किलोमीटर लंबा दोहरीकरण का काम अधूरा था. इसी कार्य के पूरा होने के बाद स्पीड ट्रायल किया गया. रतलाम रेल मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया, "सीआरएस के निरीक्षण के बाद दी जाने वाली रिपोर्ट के आधार पर ही रेलवे ट्रैक पर ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाता है. जल्दी ही रतलाम और नीमच के बीच दोनों ट्रैक पर ट्रेनों का संचालन शुरू किया जा सकेगा."
संचालन में मिलेंगी मदद
रतलाम से चित्तौड़गढ़ तक रेलवे दोहरीकरण कार्य पूर्ण हो जाने के बाद अब इस रेल मार्ग पर चलने वाली यात्री गाड़ियों के समय में भी बचत होगी. वहीं, इससे चित्तौड़गढ़ निंबाहेड़ा क्षेत्र के इंडस्ट्रीज के माल ढुलाई में भी वृद्धि हो सकेगी. इस रेल मार्ग पर अब क्रॉसिंग की वजह से यात्री गाड़ियों और माल गाड़ियों के संचालन में समय की बर्बादी नहीं होगी.
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रेलमार्ग दोहरीकरण कार्य पूर्ण और सीआरएस द्वारा हरी झंडी मिलने के साथ ही यात्री गाड़ियों को क्रॉसिंग की समस्या से निजात मिल जाएगी. रतलाम स्टेशन से नीमच के बीच यात्रा में लगने वाला समय भी कम हो सकेगा.