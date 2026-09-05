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पिया बजाकर और नृत्य संगीत के साथ मनता है नवाई का त्यौहार, देवी देवताओं को अर्पित करते हैं नई फसल

पश्चिम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम में मक्का की फसल पकने पर मनाया जाता है नवाई का त्यौहार. दिव्यराज सिंह राठौड़ की रिपोर्ट.

RATLAM NAVAI FESTIVAL
मक्का की फसल पकने पर मनाते हैं नवाई त्यौहार (Courtesy: Jitendra Vani, Alirajpur)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 5, 2026 at 10:31 PM IST

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रतलाम: प्रकृति को ही अपना धर्म मानने वाले आदिवासी समाज में नई फसल पकने पर एक अनोखा जश्न मनाया जाता है, जिसे नवाई का पर्व कहा जाता है. झाबुआ, अलीराजपुर के आदिवासी अंचल में खासकर मक्का की फसल पकने पर पारंपरिक नवाई पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है.

जिसके लिए आदिवासी परिवार अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विशेष वाद्य यंत्र पिया (सुपटा) बजाते हुए आदिवासी लोकगीतों पर नृत्य करते हैं और अपने बाबा देव और कुलदेवी को नई फसल अर्पित कर प्रकृति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हैं. इस अनोखे त्यौहार को मनाने के लिए हर गांव में समाज के लोग एकत्रित होते हैं और नई फसल का स्वागत जश्न मना कर किया जाता है.

देवी देवताओं को अर्पित करते हैं नई फसल (Courtesy: Jitendra Vani, Alirajpur)

'मक्का की फसल पकने पर मनाते हैं नवाई त्यौहार'

आदिवासियों द्वारा भोजन में मोटे अनाज का इस्तेमाल किया जाता है. जिसमें मक्का, बाजरा और ज्वार शामिल होती है. आदिवासी समाज के नितेश अलावा ने बताया, "पश्चिम मध्य प्रदेश के अलीराजपुर, झाबुआ और रतलाम जिले में खासकर मक्का की फसल आदिवासी समाज द्वारा बोई जाती है. यह फसल पूर्ण रूप से वर्षा और मौसम पर आधारित होती है.

इसलिए फसल के पकने पर सबसे पहले इसे प्रकृति और देवी देवताओं को चढ़ाया जाता है. जिसके बाद नए अन्न का ग्रहण आदिवासी समाज के लोग करते हैं. वहीं, अच्छी फसल मिलने, बारिश अच्छी होने और समृद्धि देने की कामना नवाई त्यौहार पर की जाती है."

MAIZE CROP RIPENS FESTIVAL
पिया बजाकर और नृत्य संगीत के साथ मनता है नवाई का त्यौहार (Courtesy: Jitendra Vani, Alirajpur)

नवाई के त्यौहार पर वाद्य यंत्र पिया का है अलग महत्व

नवाई के त्यौहार पर जश्न मनाने के लिए एक अलग तरह के वाद्य यंत्र को तैयार किया जाता है. जिसे पिया ,सुपटा और बेरिया भी कहा जाता है. कुछ बड़ी बांसुरी की तरह दिखाई देने वाला यह वाद्य यंत्र हरे बांस से तैयार किया जाता है. जिस पर रंगीन धागे बांधकर उसे सजाया जाता है . आदिवासी युवा भूर सिंह ने बताया, "पिया वाद्य यंत्र को खासतौर पर नवाई पर्व के लिए ही तैयार किया जाता है. इसका प्रयोग सिर्फ नवाई के जश्न में किया जाता है."

'रक्षाबंधन के बाद गांव में शुरू हो जाते हैं नवाई के आयोजन'

नई फसल के आने पर मनाए जाने वाले इस पर्व का आयोजन किसी खास दिन नहीं होता है बल्कि रक्षाबंधन के बाद हर गांव और फालिया स्तर पर नवाई का आयोजन किया जाता है. अलीराजपुर की सोंडवा तहसील के साकड़ी गांव में एक दिन पूर्व यानि शुक्रवार को ही नवाई पर्व का आयोजन हुआ है.

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नवाई के त्यौहार पर वाद्य यंत्र पिया का है अलग महत्व (Courtesy: Jitendra Vani, Alirajpur)

आदिवासी संगठन के पदाधिकारी अरविंद कनेश ने बताया, "अलीराजपुर जिले में आदिवासी समाज की पारंपरिक नवाई पर्व की परंपरा को उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है. वर्षा ऋतु में तैयार हुई नई फसल जैसे मक्का, ककड़ी और भिंडी, बैंगन जैसी सब्जियां भी सबसे पहले बाबा देव एवं कुलदेवी (घिंचरी) को अर्पित की जाती हैं. जिसके बाद ग्रामीण नई फसल को ग्रहण करते हैं.

इस दौरान आदिवासी पुरुष और महिलाएं विशेष वाद्य यंत्र के संगीत और लोकगीतों पर नृत्य करते हैं. पीढ़ियों से चली आ रही इस परंपरा का उद्देश्य प्रकृति के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करना होता है ."

आदिवासी अंचल में केवल भगोरिया ही नहीं हलमा और नवाई जैसी कई परंपराएं हैं, जो प्रकृति से आदिवासी समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाती हैं. वहीं इन अनोखे त्योहारों का अपना सांस्कृतिक महत्व है और हर त्यौहार के साथ प्रकृति को बचाने का उद्देश्य भी जुड़ा होता है.

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