रतलाम में टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया स्कूल, घबराए नेशनल स्केटिंग प्लेयर ने लगाई बिल्डिंग से छलांग
रतलाम में 8वीं का छात्र स्कूल में कर रहा था मोबाइल का प्रयोग, प्रबंधक ने अभिभावक को बुलाया, तो उसने तीसरी मंजिल से लगाई छलांग.
रतलाम: निजी स्कूल में 8वीं के छात्र ने तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी. स्कूल में मोबाइल और सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर स्कूल प्रबंधन ने बच्चों के अभिभावकों को बुलाया था. पिता के स्कूल पहुंचते ही छात्र ने दौड़ लगा दी और वह तीसरी मंजिल से कूद गया. फर्श पर गिरने की वजह से उसके दोनों पैर, हाथ और जबड़े में गंभीर चोंट आई है. स्कूल प्रबंधन और पेरेंट्स उसे 80 फीट रोड स्थित निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसका इलाज जारी है.
स्केटिंग का नेशनल प्लेयर है छात्र
घायल हुए छात्र का नाम रिशांत कटारा है. उसके पिता प्रीतम काटारा स्वास्थ्य विभाग में पदस्थ हैं. घटना के समय वह भी स्कूल में पहुंचे थे. माता मंजू कटारा ने बताया कि "बेटा स्केटिंग का नेशनल प्लेयर है. अलग-अलग स्पर्धा में मेडल भी जीता है. स्केटिंग के नेशनल कंपटीशन के लिए उसे 7 दिन बाद विशाखापट्टनम जाना था. आज (शुक्रवार) सुबह रिशांत द्वारा मोबाइल का प्रयोग और रील बनाने को लेकर स्कूल प्रबंधन ने फोन कर उसके पापा को बुलाया था. इसी दौरान यह घटना घट गई."
सोशल मीडिया के जाल में फंसे टीनेएजर
रतलाम के निजी स्कूल में 8वीं के छात्र द्वारा तीसरी मंजिल से छलांग लगा देने की यह घटना उन सभी अभिभावकों के लिए अलार्मिंग है, जिनके बच्चे मोबाइल और सोशल मीडिया का प्रयोग बिना रोक-टोक के कर रहे हैं. रतलाम में घटी इस घटना में भी जो शुरुआती जानकारी मिली, उसमें छात्र द्वारा स्कूल में मोबाइल का उपयोग और रील बनाने की बात सामने आई है. जिसकी सूचना पेरेंट्स को दिए जाने पर रिशांत इतना भयभीत हो गया कि उसने तीसरी मंजिल पर जाकर छलांग लगा दी.
पुलिस ले रही है घटना की जानकारी
इस मामले में औद्योगिक थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. वहीं, घायल रिशांत को 80 फीट रोड स्थित निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार जारी है. घटना की सूचना मिलने पर शहर एसडीएम आर्ची हरित और तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे हैं. जहां छात्र के परिजनों से घटना के बारे में जानकारी ली है.