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रतलाम के नामली में तहसील दफ्तर के सामने बना लिया अवैध लकड़ी का गोदाम

ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी माफिया सक्रिय. किसान भी फसलों की कटाई के बाद पेड़ काटने लगे हैं. इन्हें आरा मशीन संचालकों को बेचते हैं.

Ratlam Illegal Timber Warehouse
नामली में तहसील दफ्तर के सामने अवैध लकड़ी का गोदाम (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 27, 2026 at 3:15 PM IST

2 Min Read
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रतलाम : ग्रामीण क्षेत्रों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है. हरेक गांव में लकड़ी माफिया सक्रिय हैं. यहां तक कि खेत की मेड़ और पड़ती वाली जमीन के हरे भरे पेड़ों को काटा जा रहा है. गांवों में आसानी से उपलब्ध होने वाली चाईना की सस्ती कटर मशीन पेड़ों को काटने में इस्तेमाल की जा रही है. गजब तो ये है कि लकड़ी माफिया ने रतलाम के नामली कस्बे में तहसील कार्यालय के ठीक सामने ही लकड़ी का गोदाम बना डाला.

पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की शिकायतें

यहां प्रतिदिन सड़क से जिम्मेदार अधिकारी निकलते हैं लेकिन इतनी संख्या में कटे हुए पेड़ की लकड़ी देखकर भी अनदेखा कर देते हैं. नामली तहसीलदार आशीष उपाध्याय और रतलाम ग्रामीण एसडीम से जब अवैध लकड़ी कटाई के संबंध में सवाल पूछा गया तो उन्होंने बताया गया कि पेड़ों की कटाई और अवैध लकड़ी के विरुद्ध अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है. रतलाम ग्रामीण एसडीएम विवेक सोनकर ने बताया "नामली क्षेत्र में लगातार पेड़ों की अंधाधुंध कटाई की शिकायतें मिल रही हैं."

Ratlam Illegal Timber Warehouse
अवैध लकड़ी का स्टॉक जब्त (ETV BHARAT)

अवैध लकड़ी का स्टॉक जब्त

एसडीएम विवेक सोनकर का कहना है "लगातार शिकायतें मिलने के बाद तहसीलदार और पटवारी की टीम को निरीक्षण के लिए भेजा. वन विभाग की टीम भी कार्रवाई करने पहुंची. यहां स्थित लकड़ी के गोदाम और आरा मशीनों पर दस्तावेजों की जांच की गई है. बिना परमिशन रखी गई लकड़ी के 309 लगता और 125 क्विंटल जलाल लकड़ी निर्धारित रिकॉर्ड से अधिक पाई गई, जिसे जब्त कर लिया गया है. ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से लकड़ी कटाई को रोकने के लिए सख्ती से निर्देशों का पालन करवाने के निर्देश दिए गए हैं."

फसलों की कटाई के बाद पेड़ बनते हैं निशाना

ग्रामीणों का कहना है कि फसल कटाई के बाद पेड़ों की अवैध कटाई का दौर शुरू हो जाता है. ग्रामीण खुद ही अपने खेतों की मेड़ पर लगे हुए पेड़ों को काटकर बेच देते हैं. इन पेड़ों में सूखे पेड़ कम और हरे वृक्ष अधिक होते हैं. एसडीएम विवेक सोनकर ने आरा मशीन संचालकों को नियम अनुसार ही लकड़ी का स्टॉक करने और हरे वृक्ष नहीं खरीदने की हिदायत दी है. दोबारा नियमों का उल्लंघन करने पर सीलकर मशीनों की जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी.

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