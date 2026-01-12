ETV Bharat / state

रतलाम में ही नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी दूषित पानी की समस्या, गटर में ही बिछा दी नल जल योजना की लाइनें

औद्योगिक प्रदूषण से दूषित पानी की समस्या से ग्रस्त रतलाम तहसील के 27 गांवों को गुणावद डेम से नल जल योजना का फिल्टर पानी सप्लाई किया जाता है, लेकिन नल जल योजना में हुए भ्रष्टाचार और नालियों में मौजूद टूटी-फूटी पाइप लाइन में गटर का गंदा पानी मिल रहा है. जिसके चलते ग्रामीण दूषित पानी पीने को मजबूर हैं.

रतलाम: इंदौर के भागीरथपुरा और रतलाम के ओझा गली से लेकर एमपी के कई शहरों में दूषित पेयजल को लेकर हाहाकार मचा हुआ है. ऐसा केवल शहरों में ही नहीं बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग दूषित पेयजल से परेशान हैं. ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण नल जल योजना के बड़े बुरे हालात हैं.

गटर में डाल दी पाइपलाइन, नलों से टोटियां गायब

सेजावता, सेमलिया, बाजनखेड़ा, कलोरी और बाजेड़ा सहित दर्जनों गांव में नल जल योजना के नलों में गटर का दूषित पानी सप्लाई हो रहा है. इसकी मुख्य वजह नल जल योजना का ठेका लेने वाले ठेकेदारों द्वारा टूटी-फूटी पाइपलाइन बिछाना और घटिया निर्माण किया जाना है. ग्राम पंचायत सेमलिया मोनू चौहान ने बताया कि "करीब 4 सालों में जाकर ठेकेदार ने नल जल योजना का काम पूरा किया, लेकिन अधिकांश जगह पाइपलाइन टूटी-फूटी और लीकेज है. नलों की टोटियां भी आधी जगह गायब है.

गांव में पहुंच रहा गंदा और मटमैला पानी

रतलाम तहसील के सेजावता गांव निवासी देवेंद्र सिंह ने बताया कि "करीब 27 गांव लाल पानी की समस्या से ग्रस्त थे. जहां गुणावद डैम के फिल्टर प्लांट से पानी सप्लाई करने के लिए योजना लागू की गई थी, लेकिन सभी गांव में नल जल योजना के अंतर्गत घटिया कार्य किया गया है. पाइप लाइनों को गटर के अंदर डाल दिया गया, इसकी वजह से जहां भी पाइपलाइन लीकेज है वहां पर गटर का दूषित पानी पाइपलाइन में जा रहा है. इससे लोगों तक दूषित पानी पहुंच रहा है." स्थानीय ग्रामीण अजय धाकड़ ने बताया कि जगह-जगह नालों की पाइपलाइन टूटी हुई है. जिसके चलते गांव में गंदा और मटमैला पानी आ रहा है. कभी-कभी कीड़े भी पानी में निकलते हैं.

इस पूरे मामले पर पीएचई विभाग के अधिकारी गोविंद भूरिया का कहना है कि "पानी सप्लाई का कार्य जल निगम द्वारा किया जाता है, लेकिन नलों में गंदा पानी आ रहा है तो इसकी सैंपलिंग करवाई जाएगी और पाइपलाइन लीकेज को भी ठीक कराया जाएगा." बहरहाल ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या केवल इन 27 गांव तक ही सीमित नहीं है. नल जल योजना में हुए घटिया कार्य का ही नतीजा है कि महज 4 सालों में ही पेयजल पाइपलाइन लीकेज हो गई है और नलों में दूषित पानी आ रहा है.