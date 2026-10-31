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रतलाम के ट्रैचिंग ग्राउंड में बना 1.41 लाख टन कचरे का पहाड़, गंदा प्लास्टिक उड़कर पहुंच रहा खेतों में

रतलाम के ठेके के बावजूद जमा है कचरा ( ETV Bharat )

रतलाम: मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगरी निकायों द्वारा कचरा प्रबंधन कर खाद और बायो ईंधन तक बनाये जा रहे हैं. लेकिन रतलाम नगर निगम में वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका देने के बावजूद कचरे का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया है. जो अब प्रदूषण के साथ ही आसपास के ग्रामीण और किसानों के लिए मुसीबत का सबक बन गया है.

नगर निगम के जुलवानिया स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लापरवाही से समय पर कचरे का निष्पादन नहीं हो सका और अब बिना निष्पादन के कचरे का यह ढेर बड़े पहाड़ का रूप ले चुका है. जिसका निष्पादन करने में नगर निगम को लंबा वक्त लगने वाला है. कचरे के इस पहाड़ में लगी आग की वजह से धुआं, बदबू और प्रदूषण तो फेल ही रहा है, आसपास के किसानों के खेत भी प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे से भर गए हैं.