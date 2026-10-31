रतलाम के ट्रैचिंग ग्राउंड में बना 1.41 लाख टन कचरे का पहाड़, गंदा प्लास्टिक उड़कर पहुंच रहा खेतों में
रतलाम में ठेका देने के बावजूद जमा है कई टन कचरा, बदबू और प्रदूषण से किसान व ग्रामीण नरकीय जीवन जीने को मजबूर. रिपोर्ट-दिव्यराज राठौड़
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 31, 2026 at 5:16 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश की नगर निगम और नगरी निकायों द्वारा कचरा प्रबंधन कर खाद और बायो ईंधन तक बनाये जा रहे हैं. लेकिन रतलाम नगर निगम में वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका देने के बावजूद कचरे का विशाल पहाड़ खड़ा हो गया है. जो अब प्रदूषण के साथ ही आसपास के ग्रामीण और किसानों के लिए मुसीबत का सबक बन गया है.
नगर निगम के जुलवानिया स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड में वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की लापरवाही से समय पर कचरे का निष्पादन नहीं हो सका और अब बिना निष्पादन के कचरे का यह ढेर बड़े पहाड़ का रूप ले चुका है. जिसका निष्पादन करने में नगर निगम को लंबा वक्त लगने वाला है. कचरे के इस पहाड़ में लगी आग की वजह से धुआं, बदबू और प्रदूषण तो फेल ही रहा है, आसपास के किसानों के खेत भी प्लास्टिक और अन्य प्रकार के कचरे से भर गए हैं.
ठेका देने के बावजूद बना कचरे का पहाड़
दरअसल, रतलाम कलेक्टर अजय कटेसरिया नगर निगम के अधिकारियों और महापौर के साथ ट्रैचिंग ग्राउंड का निरीक्षण करने पहुंचे थे. जहां कचरे के निष्पादन से संबंधित जानकारी लेने के दौरान अनिष्पादित कचरे के विशाल पहाड़ को देखकर जब नगर निगम के अधिकारियों से सवाल किया गया तो उन्हें बताया गया कि वेस्ट मैनेजमेंट का ठेका लेने वाली कंपनी के द्वारा प्रतिदिन आने वाले कचरे का निष्पादन ठीक से नहीं किया गया. जिसकी वजह से कचरे का इतना बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है. जिस पर कलेक्टर ने जल्द से जल्द इस कचरे का निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं.
नगर निगम कमिश्नर बोले- 90% कचरे का निष्पाद
रतलाम नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना ने बताया कि, ''30 वर्षों से जमा हुए कचरे के पहाड़ का 90% तक निष्पादन कर दिया गया है. शेष बचे 10% हिस्से का निष्पादन कलेक्टर महोदय के निर्देश अनुसार 1 वर्ष के अंदर कर कचरा मुक्त ट्रैचिंग ग्राउंड बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं.''
प्रदूषण और बदबू से परेशान ग्रामीण
हालांकि मौके पर नगर निगम के अधिकारियों के दावे और हकीकत में बड़ा अंतर नजर आता है. कचरे का विशाल पहाड़ बीते एक वर्ष में कम होने की बजाय लगातार बढ़ा है. जिसकी वजह से आसपास के 1 से 2 किलोमीटर के क्षेत्र में किसानों के खेतों तक कचरा और प्लास्टिक फैल गया है. जुलवानिया स्थित ट्रैचिंग ग्राउंड की वजह से यहां के किसानों और ग्रामीणों को कई सालों से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. लेकिन अब ट्रैचिंग ग्राउंड से होने वाले प्रदूषण, बदबू और कचरे के पहाड़ की वजह से हालात और बदतर हो गए हैं.
- यूनियन कार्बाइड के बाद अब इस फैक्ट्री के कचरे से सांसों पर संकट, सिंघार ने उठाई पॉल्यूशन सर्वे की डिमांड
- कचरा नहीं सोना बोलिए! भोपाल में भुट्टे के डंठल से बन रहा ग्रीन फ्यूल, नगर निगम की झोली फुल
- फर्जी निगमकर्मी कर रहे कचरा संग्रहण के नाम पर अवैध वसूली, नगर निगम ने लिया एक्शन
ट्रैचिंग ग्राउंड के 2 किमी तक कचरा ही कचरा
ट्रैचिंग ग्राउंड के पास ही खेत में सिंचाई कर रहे हैं रामाजी गरवाल ने बताया कि ''बदबू और मक्खियों की वजह से खेत पर रहना और खेती करना होता जा रहा है. हर दिन नगर निगम के कचरा वाहनों से सड़क पर कचरा गिरता है. हवा चलने पर कचरे के पहाड़ से प्लास्टिक और कचरा उड़कर हमारे खेतों में पहुंच रहा है. इससे हमारी खेती बिगड़ रही है और प्लास्टिक और कचरे का देर लग गया है.
एक अन्य किसान रामपाल लोधा ने बताया कि, ''जुलवानिया से लेकर बिबड़ोद और विरियाखेड़ी तक करीब 2 किलोमीटर के क्षेत्र में कचरा ही कचरा और प्लास्टिक भरा पड़ा है. कचरे के पहाड़ से उठने वाले जहरीले धुएं और बदबू से जीना मुश्किल हो गया है. हमारे खेत में इतना प्लास्टिक और कचरा भर गया है की खेती तक ढंग से नहीं कर पा रहे हैं.''
रतलाम नगर निगम द्वारा वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी को कचरा प्रबंधन का ठेका दिया गया था. लेकिन प्रतिदिन शहर से निकलने वाले 186 टन कचरे के मुकाबले केवल 117 टन कचरे का ही निष्पादन हो पा रहा था. वही पहले से डंप किए गए कचरे और शेष बचे कचरे की वजह से 1.41 लाख टन कचरे का बड़ा पहाड़ खड़ा हो गया है. जब नगर निगम के लिए मुसीबत तो बना हुआ ही है स्थानीय ग्रामीणों के लिए भी नरकीय हालात पैदा कर रहा है.