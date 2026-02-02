ETV Bharat / state

रतलाम कुत्तों की नसबंदी में घोटाला, 33 हजार डॉग की नसबंदी पर 2.5 करोड़ खर्च

साल 2021-22 से 2024-25 तक रतलाम नगर निगम क्षेत्र में कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए एबीसी प्रोग्राम अंतर्गत कॉन्ट्रैक्ट दिए गए थे. जिसमें श्वानों को पकड़ने और उन्हें निर्धारित आश्रय में जाकर नसबंदी करने व पुनः उसी एरिया में छोड़ने की प्रक्रिया थी. 4 सालों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 33630 श्वान की नसबंदी की गई और अधिकांश भुगतान करीब 2 करोड़ 58 लाख कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फर्म ने भुगतान लिया है. इस फर्जीवाड़े का खुलासा तब हुआ, जब आईटीआई एक्टिविस्ट ने एबीसी प्रोग्राम के अंतर्गत किए गए कार्य और उसके खर्च की जानकारी प्राप्त की.

वहीं करीब 3100 श्वान बधियाकरण (नसबंदी) के लिए शेष बचे हैं. इसके बाद यह सवाल खड़ा हुआ है कि 31 हजार नसबंदी किए हुए श्वान आखिर कहां गए या यह बधियाकरण प्रोग्राम केवल कागजों में ही चल रहा था. इस मामले को लेकर स्थानीय पार्षद उज्जैन लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई है. जिसकी जांच उज्जैन लोकायुक्त एवं संभाग आयुक्त उज्जैन द्वारा की जा रही है.

रतलाम: नगर निगम में शहर में कुत्तों की जनसंख्या नियंत्रित करने के लिए चलाए गए एबीसी अभियान में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार की शिकायत लोकायुक्त में हुई है. नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों और नसबंदी का ठेका लेने वाली फर्म ने 33 हजार कुत्तों की नसबंदी कर करीब 2 करोड़ 58 लाख की राशि भुगतान भी कर दी गई. जबकि इस मामले पर सवाल खड़े होने के बाद नगर निगम द्वारा ही करवाए गए सर्वे रिपोर्ट में मात्र 2200 श्वान ही नसबंदी करे हुए पाए गए.

कांग्रेस पार्षद ने लगाई आरटीआई (ETV Bharat)

कुत्तों की नसबंदी को लेकर जानकारी (ETV Bharat)

नगर निगम की रिपोर्ट में खुलासा, 2 करोड़ का घोटाला

नगर निगम की पार्षद भावना पेमाल के प्रतिनिधि हितेश पेमाल ने बताया कि "नगर निगम की रिपोर्ट से ही इस बात का खुलासा हुआ कि 2 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है. जिसकी शिकायत लोकायुक्त उज्जैन में की गई है. सभी तथ्यों और सबूत के साथ बयान भी दर्ज करवाए हैं. लोकायुक्त पुलिस उज्जैन और संभाग आयुक्त उज्जैन द्वारा इस मामले की जांच रिपोर्ट नगर निगम से तलब की गई है. पेमाल ने बताया कि यह फर्जीवाड़ा नगर निगम के तत्कालीन अधिकारियों द्वारा कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फर्म के साथ मिलकर किया गया है.

कितने कुत्तों की हुई नसबंदी और कितनों की नहीं हुई (ETV Bharat)

इस मामले में संदेह तब हुआ, जब 3 सालों से जारी नसबंदी प्रोग्राम के बावजूद रतलाम शहर में डॉग्स की जनसंख्या नियंत्रित होने के बजाय लगातार बढ़ रही थी. वहीं, डॉग बाइट के मामलों में भी वृद्धि हुई है. जिस पर आरटीआई में मांगी गई जानकारी सामने आने के बाद चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए."

कुत्तों की नसबंदी में करोड़ों का स्कैम (Getty Image)

संख्या के साथ टेंडर प्रक्रिया में भी हेरफेर

इस मामले में नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी राजेंद्र सिंह ने बताया कि "लोकायुक्त उज्जैन एवं संभाग आयुक्त महोदय के कार्यालय से इस संबंध में पत्र प्राप्त हुआ है. जिससे संबंधित समस्त जानकारी नगर निगम के द्वारा भेजी गई है." शिकायतकर्ता हितेश पेमाल ने बताया कि "केवल संख्या में हेर-फेर नहीं बल्की टेंडर प्रक्रिया में भी गडबड़ी की गई है. विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा केवल एक डॉग की नसबंदी के लिए करीब 1650 रुपए तक का खर्च होता है, लेकिन रतलाम नगर निगम के अधिकारियों ने यह कार्य 690 रुपये प्रति डॉग के खर्च पर ही कर दिया.

जिससे यह बात स्पष्ट है कि एबीसी प्रोग्राम केवल कागजों पर ही चला है. कई टैग लगाए हुए डॉग का नसबंदी के बाद भी प्रजनन जारी है. इससे भी नगर निगम का भ्रष्टाचार उजागर होता है. बहरहाल करीब ढाई करोड़ के नसबंदी मामले की शिकायत लोकायुक्त उज्जैन में की गई है. जिसकी जांच की जा रही है.