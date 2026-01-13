ETV Bharat / state

30 साल से नहीं बिकी रतलाम नगर निगम की संपत्ति, अब ढोल और मुनादी का सहारा ले रहे हैं अधिकारी

रतलाम नगर निगम मुनादी करवा संपत्तियों की सेल की दे रहा जानकारी, फिर भी नहीं मिल रहे ग्राहक, कांग्रेस ने लगाया मजाक बनाने का आरोप.

RATLAM MUNICIPAL CORPORATION
30 सालों से नहीं बिकी रतलाम नगर निगम की संपत्ति (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 13, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
रतलाम: पुरानी और नई संपत्तियों की बिक्री नहीं होने से नगर निगम इन दिनों परेशान है. इसके बाद निगम के अधिकारियों ने संपत्तियों की बिक्री के लिए अनोखा तरीका अपनाया है. अपनी पुरानी कमर्शियल और नई आवासीय बिल्डिंगों की बिक्री के लिए निगम अधिकारी शहर में चौराहों पर ढोल और मुनादी करवा कर संपत्तियों की सेल की जानकारी दे रहे हैं. लेकिन इसके बावजूद भी निगम की इन संपत्तियों को खरीददार नहीं मिल रहा है. जिसकी मुख्य वजह सालों से देखरेख के बिना पड़ी इन संपत्तियों का जर्जर हो जाना और ओवर वैल्यू हो जाना है.

नगर निगम ने अपनाया प्रचार का पुराना तरीका

बैंक से लिए लोन और अन्य विवादों की वजह से 1994 में नगर निगम द्वारा बनवाया गया सिविक सेंटर अपार्टमेंट और सुभाष शॉपिंग कांप्लेक्स की दुकान 30 साल बीत जाने के बाद भी बिक नहीं सकी है. वहीं, अफॉर्डेबल हाउसिंग की नगर निगम की 3 योजनाओं जिसमें मुखर्जी नगर, गंगासागर और डोसीगांव की योजनाओं के फ्लैट भी अब तक नहीं बिक सके हैं. इसके बाद नगर निगम ने अफॉर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट के शेष रह गए फ्लैट और सुभाष शॉपिंग कांप्लेक्स की 31 दुकानों को बेचने और किराए पर उपलब्ध करवाने के लिए प्रचार प्रसार का पुराना तरीका अपनाया है.

ढोल और मुनादी का सहारा ले रहे हैं नगर निगम के अधिकारी (ETV Bharat)

'संपत्तियों बेचने और किराए पर देने का हो रहा है प्रचार'

नगर निगम संपत्तियों के विक्रय और किराए पर देने के संबंध में चौक चौराहों पर मुनादी करवा रहा है. नगर निगम की इन संपत्तियों के प्रचार-प्रसार का कार्य देख रहे नगर निगम के अधिकारी शैलेंद्र गोठवाल ने बताया कि "नगर निगम की इन संपत्तियों के विक्रय और किराए पर उपलब्ध करवाए जाने के संबंध में लोगों को जानकारी दी जा रही है."

'मजाक बनवा रहा है नगर निगम'

उनके अनुसार प्रचार का यह पारंपरिक तरीका है और इससे लोगों में संपत्ति खरीदने के प्रति रुचि भी उत्पन्न हो रही है. वहीं, नगर निगम द्वारा करवाई जा रही मुनादी को लेकर शहर कांग्रेस ने आपत्ति दर्ज की है. शहर कांग्रेस प्रवक्ता सुजीत उपाध्याय ने कहा कि "1994 में बनी संपत्तियों का निष्पादन भारतीय जनता पार्टी की 5-5 परिषद नहीं कर पाई. अब ढोल पिटवाकर नगर निगम अपना मजाक बनवा रहा है."

समाचार पत्रों में विज्ञप्ति और अन्य प्रचार के तरीके अपनाने के बावजूद भी करोड़ों रुपये की निगम संपत्तियों को खरीदने में लोगों की रुचि नजर नहीं आई, तो नगर निगम अब चौराहों पर ढोल और मुनादी का सहारा लेकर अपनी संपत्तियों बेचने का प्रयास कर रहा है.

