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32 सालों से रतलाम निगम की संपत्ति को नहीं मिल रहे खरीददार, किराए पर देंगे प्रॉपर्टी

रतलाम में नगर निगम की कई संपत्तियां ऐसी पड़ी, नहीं बिके सिविक सेंटर के फ्लैट और दुकान, जर्जर हो गई बिल्डिंग.

RATLAM NIGAM PROPERTY NO SELL
रतलाम निगम की संपत्ति को नहीं मिल रहे खरीददार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 8, 2026 at 7:44 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: अरबों रुपए की व्यावसायिक और रिहायशी संपत्तियों वाले रतलाम नगर निगम की पुरानी संपत्तियां बिक्री के इंतजार में अब जर्जर हालात में पहुंच गई है. वहीं नगर निगम की नई रिहायशी योजनाओं को भी ग्राहकों का उतना भरोसा नहीं मिल पा रहा है. जिसकी उम्मीद में नगर निगम ने अफॉर्डेबल हाउस योजना और एमपी 43 व्यावसायिक शॉप प्रोजेक्ट शुरू किया था. रतलाम नगर निगम की यह सभी संपत्तियां करोड़ों रुपए की लागत से बनकर तैयार हुई है, लेकिन अब इन्हें खरीददार नहीं मिल रहे हैं. जिसकी मुख्य वजह नगर निगम की पुरानी संपत्तियों को लेकर शहर वासियों का खराब अनुभव है.

गौरतलब है की 1994 में सिविक सेंटर -सुभाष शॉपिंग कंपलेक्स के फ्लैट और दुकानों में इन्वेस्ट करने वाले लोगों को ना तो पजेशन मिल सका और ना ही समय पर रजिस्ट्री हो सकी. जिसकी वजह से कई इन्वेस्टर ने अपना पैसा वापस ले लिया.

महापौर ने दी जानकारी (ETV Bharat)

नहीं बिके सिविक सेंटर के फ्लैट और दुकान, जर्जर हो गई बिल्डिंग

करीब 32 साल पहले बने सिविक सेंटर के लंबे समय तक विवादों में पड़ जाने और निगम एवं राजस्व विभाग की लंबी लड़ाई के बीच यह बिल्डिंग अब जर्जर हो चुकी है. नगर निगम इस संपत्ति का भू भाटक जरूर है, लेकिन इस संपत्ति की बिक्री अब तक संभव नहीं हो पाई है. 30 वर्षों तक बिना किसी देखरेख के यह बिल्डिंग अब जर्जर होकर उपयोग लायक भी नहीं बची है.

Ratlam Nigam Property Issue
रतलाम जर्जर हो गई बिल्डिंग (ETV Bharat)

यही हालत सुभाष शॉपिंग कंपलेक्स का है. महापौर प्रहलाद पटेल ने भी स्वीकार किया कि सुभाष शॉपिंग कंपलेक्स की दुकान बेचने में निगम को कई समस्याओं का सामना करना पड़ा है. करीब 25 लख रुपए नीलामी की विज्ञप्ति जारी करने में ही खर्च हो गए. इसके बाद अब नियमों में बदलाव कर सुभाष शॉपिंग कंपलेक्स की इन दुकानों को अब किराए पर देने की योजना है.

अफॉर्डेबल हाउसेस योजना के फ्लैट खरीदने में भी रुचि कम

अफॉर्डेबल हाउसिंग की नगर निगम की तीन योजनाओं जिसमें मुखर्जी नगर, गंगासागर और डोसीगांव की योजना शामिल है. जिसे बेचने के लिए भी नगर निगम को खासी मशक्कत करना पड़ रही है. वहीं रतलाम नगर निगम के द्वारा बनाए जा रहे एमपी 43 फूड जोन की दुकानों की बिक्री के पहले ही इसके ओवर रेट होने की बातें सामने आई है. हालांकि महापौर प्रहलाद पटेल ने कहा कि "चौपाटी पर ठेला लगाने वाले और दुकान संचालित करने वाले लोगों के लिए एमपी 43 की परिकल्पना की गई है. 19 से 21 लख रुपए की कीमत पर हम यह दुकान देने की योजना बना रहे हैं."

Ratlam Nigam Rent out Properties
निगम की प्रापर्टी को नहीं मिल रहे खरीददार (ETV Bharat)

बहरहाल रतलाम नगर निगम की इन बेशकीमती संपत्तियों में आम जनता की टैक्स का करोड़ों रुपए लगा हुआ है, लेकिन अब कुछ संपत्तियां तो उपयोग के योग्य ही नहीं बची है. वहीं नए प्रोजेक्ट की संपत्तियों के लिए भी नगर निगम को ग्राहकों का इंतजार है.

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