रतलाम नगर निगम को NGT की कड़ी फटकार, नलों में आ रहा सीवरेज का गंदा पानी
रतालम में नलों से आ रहा सीवरेज का गंदा और बदबूदार पानी. पार्षद की शिकायत के बावजूद नहीं हुआ समाधान. एनजीटी ने लगाई फटकार.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 8, 2025 at 7:53 PM IST
रतलाम: पेयजल में सीवरेज की गंदगी के मामले में नगर निगम रतलाम द्वारा जवाब नहीं देने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नाराजगी जाहिर की है. शुक्रवार 7 नवंबर को सुनवाई के दौरान एनजीटी ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और नगर निगम रतलाम के अफसरों को फटकार लगाई है. साथ ही इस मामले में 3 सप्ताह में जवाब देने का आदेश दिया है. अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होगी.
रहवासियों के घरों में आ रहा गंदा पानी
पूरा मामला रतलाम नगर निगम क्षेत्र में सिवरेज सिस्टम और खस्ताहाल फैजल पाइपलाइन से जुड़ा है. वार्ड-32 के पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान ने पेयजल की लाइन में सीवरेज का गंदा पानी आने की शिकायत नगर निगम में की थी. लेकिन नगर निगम के अफसरों ने कोई सुनवाई नहीं की, बस टालमटोल करते रहे. थक हार कर पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान ने इस मामले की शिकायत नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कर दी थी. जिस पर संज्ञान लेते हुए एनजीटी ने राज्य प्रदूषण बोर्ड को निरीक्षण करके जल्द से जल्द समस्या का समाधान कराने के निर्देश दिए थे.
ज्यों का त्यों बनी हुई है समस्या: पार्षद
एनजीटी के निर्देशानुसार राज्य प्रदूषण बोर्ड की टीम ने वार्ड-32 में जाकर समस्या का निरीक्षण किया. इस दौरान टीम को पेयजल पाइप लाइन में सीवरेज का पानी आने की समस्या मिली थी. जिसको मरम्मत करने के लिए नगर निगम को निर्देश दिए थे. शिकायतकर्ता सलीम मोहम्मद बागवान के अनुसार इस मामले में नगर निगम ने अब तक कोई समाधान नहीं किया है.
12 दिसंबर 2025 को होगी अगली सुनवाई
क्षेत्र की जनता गंदा पेयजल उपयोग करने के लिए मजबूर है. पार्षद सलीम मोहम्मद बागवान ने बताया कि "अशोक नगर, ओझा खाली और कुंजड़े का वास क्षेत्र में आज भी घरों में गंदा, कला पानी आ रहा है. इसी मामले की सुनवाई करते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शुक्रवार 7 नवंबर को नगर निगम रतलाम से स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी. जो नगर निगम उपलब्ध नहीं करा सका, जिस पर एनजीटी ने संबंधित अफसर को फटकार लगाई. साथ ही 3 सप्ताह में इस पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 दिसंबर 2025 को होगी.
समस्याओं का समाधान कर रहा निगम
नगर निगम आयुक्त अनिल कुमार भाना ने बताया कि "पेयजल पाइपलाइन में लीकेज की समस्या की शिकायतों पर कार्रवाई लगातार जारी है. जहां भी लीकेज पाया गया है. वहां नगर निगम द्वारा सुधार कार्य किया जा रहा है. माननीय न्यायालय में जारी प्रकरण में भी नगर निगम द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी जाएगी."