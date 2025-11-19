ETV Bharat / state

रतलाम में मंत्री चेतन कश्यप के दफ्तर पर सब्जी विक्रेताओं की फरियाद, नहीं निकला समाधान

रतलाम के बाजार क्षेत्र में सड़क किनारे सब्जी की दुकान लगाने वालों को नगर निगम ने हटा दिया. इससे सब्जी विक्रेताओं में रोष.

Ratlam Vegetable vendors protest
रतलाम में मंत्री चेतन कश्यप के दफ्तर पहुंचे सब्जी विक्रेता (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 19, 2025 at 4:16 PM IST

2 Min Read
रतलाम : शहर में सड़क किनारे सब्जी बेचने वालों को हटाने के मामले में विरोध जारी है. लगातार तीसरे दिन सब्जी बेचने वालों ने विरोध प्रदर्शन किया. बुधवार को सब्जी बेचने वाले विधायक मंत्री चैतन्य काश्यप के दफ्तर पर पहुंचे उन्हें बचाने की गुहार लगाई. हालांकि मंत्री चेतन कश्यप फिलहाल भोपाल में हैं. ऐसे में सब्जी विक्रेताओं ने विधायक कार्यालय पर मौजूद भाजपा नेताओं को अपना दर्द बताया.

नगर निगम में 2 दिन से सब्जी विक्रेताओं का धरना

बीजेपी नेताओं ने यातायात व्यवस्था बनाने का हवाला दिया और उन्हें समझाने का प्रयास किया लेकिन सब्जी विक्रेता अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं हैं. विधायक निवास पर प्रदर्शन करने के बाद सब्जी विक्रेता कलेक्ट्रेट में पहुंचे और बाजार क्षेत्र से नहीं हटाए जाने की मांग की. सब्जी विक्रेता और दुकानदार बीते दो दिन से नगर निगम में धरने पर बैठ रहे हैं. महापौर से मिलने के बाद भी जब बात नहीं बनी तो सब्जी विक्रेता और ठेला संचालक स्टेशन रोड स्थित मंत्री के दफ्तर पहुंचे.

रतलाम में सब्जी विक्रेताओं की फरियाद (ETV BHARAT)

कलेक्टर से मिलने पहुंचे सब्जी विक्रेता

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि उन्हें बाजार क्षेत्र से जबरन हटाया जा रहा है. वैकल्पिक स्थान मुहैया कराने के महापौर के आश्वासन पर सब्जी विक्रेताओं को भरोसा नहीं है. भाजपा नेताओं ने सब्जी विक्रेताओं को समझाइश देकर और उनकी बात मंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन देकर रवाना किया है. इसके बाद सब्जी विक्रेता कलेक्टर से मिलने के लिए कलेक्ट्रेट परिसर में बैठ गए.

रतलाम के बाजार क्षेत्र में अस्थाई अतिक्रमण हटाकर और फल सब्जी विक्रेताओं को विस्थापित कर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए नगर निगम लगातार प्रयास कर रही है.

असल अतिक्रमण हटाने की हिम्मत क्यों नहीं

सब्जी विक्रेताओं का कहना है कि नगर निगम पहले ये बताए कि अतिक्रमण क्या होता है. जिन लोगों ने अपनी दुकानों के आगे निर्माण कर रखे हैं, उनसे नगर निगम डरता है लेकिन जो गरीब सब्जी बेचने वाले 3 से 4 फीट की जगह पर जमीन पर दुकान लगाते हैं, उन्हें हटा दिया जाता है. आखिर वे लोग कहां जाएं, कैसे अपना परिवार पालें. ऐसी एकतरफा कार्रवाई का विरोध हम सब एकजुट होकर करेंगे.

RATLAM MUNICIPAL CORPORATION
RATLAM OFFICE CHETAN KASHYAP
ALTERNATIVE SPACE TO VENDORS
RATLAM NEWS
RATLAM VEGETABLE VENDORS PROTEST

