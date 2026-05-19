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आवारा पशु पकड़ने गए नगर निगम के अमले से मारपीट, कर्मचारियों ने किया थाने का घेराव

कर्मचारियों ने दी चेतावनी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई ठप कर देंगे शहर की सफाई व्यवस्था.

Municipal staff beaten up ratlam
नगर निगम कर्मचारियों ने दीनदयाल नगर थाने का किया घेराव (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 1:33 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम नगर निगम क्षेत्र में आवारा पशुओं को पकड़ने गए नगर निगम के अमले के साथ सोमवार देर रात जमकर मारपीट और बदसलूकी की गई. पुलिस की मौजूदगी में बजरंग दल से जुड़े लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों से गाली गलौज और मारपीट की. इसके बाद नगर निगम के कर्मचारियों ने दीनदयाल नगर थाने का मंगलवार सुबह घेराव कर दिया. निगम कर्मी आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करने और पुलिस द्वारा मदद नहीं किए जाने की शिकायत को लेकर पहुंचे थे. नगर निगम के कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपियों को पकड़ कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो शहर की सफाई व्यवस्था ठप कर देंगे.

पशुओं को पकड़ने के दौरान कुछ पशु मालिकों ने कर्मचारियों से गाली-गलौज और मारपीट की

दरअसल घटना सोमवार देर रात करीब 1:30 बजे की है. रतलाम शहर में आवारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए नगर निगम का अमला पशु वाहन लेकर रात में सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं को पकड़ने पहुंचा था. पशुओं को पकड़ने के दौरान कुछ पशु मालिकों और बजरंग दल से जुड़े लोगों ने नगर निगम के कर्मचारियों को उनको काम करने से रोक दिया. इसके बाद उनसे गाली-गलौज और मारपीट की गई.

रतलाम नगर निगम कमिश्नर अनिल भाना ने बताया कि नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के मामले में दीनदयाल नगर थाने पर शिकायत आवेदन दिया गया है. आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान निरंतर चलेगा. वहीं, मारपीट और कार्रवाई नहीं होने से नाराज नगर निगम के कर्मचारियों को शहर की सफाई व्यवस्था प्रभावित नहीं किए जाने के लिए समझाइश दी गई है.

कर्मचारियों ने दी चेतावनी, आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं हुई ठप कर देंगे शहर की सफाई व्यवस्था

वहीं सफाई कर्मचारी संगठन के श्याम कल्या ने बताया कि निगम के कर्मचारी शासकीय कार्य ही करने गए थे, वहां उनके साथ मारपीट हुई. इस दौरान रात्रि गश्त पर आए पुलिसकर्मियों के सामने यह पूरा विवाद और मारपीट की गई लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की. मारपीट करने वाले लोगों और नगर निगम के कर्मचारियों की मदद नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं की गई तो सभी सफाईकर्मी काम बंद कर देंगे.

बहरहाल दीनदयाल नगर थाने पर नगर निगम के कर्मचारियों की शिकायत पर मारपीट करने वाले आरोपियों के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया जा रहा है. वहीं, आवारा पशुओं को पकड़ने की कार्रवाई आज से फिर शुरू की जाएगी.

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