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रतलाम में बिजली कर्मचारी की करंट लगने से मौत, पोल पर काम के दौरान अचानक आ गई लाइन

रतलाम: रतलाम के धराड़ गांव में एक युवक की करंट लगने से मौत हो गई. मृतक युवक और दो अन्य कर्मचारी बिजली के पोल पर लाइन ठीक करने का काम कर रहे थे इसी दौरान बिजली सप्लाई चालू हो जाने से उन्हें करंट लग गया, जिसमें विनोद नाम के युवक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि रामरतन नाम का व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. घटना के बाद लाइनमैन दिनेश निनामा मौके से भाग गया.

स्थानीय ग्रामीण सभी घायलों को रतलाम मेडिकल कॉलेज लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने विनोद को मृत घोषित कर दिया. करंट लगने से बेहोश हुए रामरतन गिरवाल को निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. वहीं घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने मृतक की लाश रखकर दरार स्थित विद्युत विभाग के ग्रिड का घेराव कर दिया. परिजनों की मांग है कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा और पत्नी को नौकरी दी जाए. वहीं, इस तरह की घटनाओं के जिम्मेदार अधिकारियों पर भी प्रकरण दर्ज किया जाए. मौके पर प्रदर्शन कर रहे हैं ग्रामीणों के साथ किसान नेता और करणी सेना परिवार के जीवन सिंह शेरपुर भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे.

दरअसल, बीते एक हफ्ते में नीमच और उज्जैन के महिदपुर में एवजी श्रमिक की विद्युत लाइन पर काम करते समय करंट लगने से मौत होने की दो घटनाएं हुई हैं. जिसके बाद अब रतलाम में भी यह तीसरी घटना सामने आई है. धराड़ गांव में यह घटना रात 11:00 की है. जहां विद्युत विभाग का लाइनमैन दिनेश निनामा लाइन सुधारने के लिए विनोद और दो अन्य लोगों को बुलाकर ले गया था. विद्युत पोल पर काम करते समय अचानक से लाइन में करंट दौड़ गया और काम करने वाले तीनों श्रमिकों को करंट लग गया.

मौके पर मौजूद अर्जुन ने बताया कि विनोद और राम रतन दोनों जमीन पर गिर गए. इसी दौरान लाइनमैन मौके से चला गया. स्थानीय ग्रामीणों की मदद से हम उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे लेकिन विनोद की मौत हो चुकी थी. घटना से आक्रोशित ग्रामीणों और परिजनों ने सोमवार को विद्युत विभाग के ग्रिड का घेराव कर दिया. प्रदर्शन में शामिल हुए किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया कि "मृतक विनोद परिवार में एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति था और कुछ महीने पहले ही उसकी शादी हुई थी. जिम्मेदार अधिकारियों और कर्मचारियों पर समान रूप से प्रकरण दर्ज होना चाहिए. वहीं, मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता के साथ ही उसकी पत्नी को नौकरी भी दी जाना चाहिए."

रतलाम में एवजी कर्मचारी की करंट लगने से मौत (ETV Bharat)

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इस मामले में एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "विद्युत पोल पर काम करते समय कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की करंट लगने से मौत होने की जानकारी मिली है. परिजनों द्वारा प्रदर्शन की जानकारी भी मिली है जिस पर विद्युत विभाग के अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा चर्चा की जा रही है." बहरहाल इस मामले में बिलपांक थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर घटना की जांच में प्रारम्भ कर दी है. वहीं, ग्रामीण, किसान संगठन और करणी सेना परिवार का विद्युत विभाग के ग्रिड के बाहर प्रदर्शन जारी है.