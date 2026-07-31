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मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर फिर नाराज किसान, पेटलावद में किसानों से मिले राकेश टिकैत

मालवा में फसल बीमा की राशि को लेकर किसानों में नाराजगी, फसल बीमा के लिए जमा किये गये प्रीमियम से भी कम मिला पैसा.

RAKESH TIKAIT MEETS FARMERS
झाबुआ के पेटलावद में किसानों से मिले राकेश टिकेत (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 10:26 PM IST

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Updated : July 31, 2026 at 10:33 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: मूंग खरीदी और खाद वितरण की ई टोकन व्यवस्था से नाराज किसानों का भोपाल में आंदोलन थमा ही था कि अब मालवा में फसल बीमा राशि को लेकर एक बार फिर किसान नाराज नजर आ रहे हैं. नीमच जिले के मनासा और मंदसौर जिले के शामगढ़ क्षेत्र में किसानों ने फसल बीमा नहीं मिलने से नाराज होकर प्रदर्शन किया है. वहीं, झाबुआ के पेटलावद में शुक्रवार को राकेश टिकैत से एमपी के किसान नेताओं ने मुलाकात की है और फसल बीमा, भू अर्जन और सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर चर्चा की है.

दरअसल, 2025-26 की फसल बीमा की राशि, फसल बीमा करवाने वाले किसानों के खाते में जारी की गई है. लेकिन कई गांवों में किसानों को फसल बीमा की राशि नहीं मिली है. वहीं, कुछ गांव में किसानों को नाम मात्र की बीमा राशि प्राप्त हुई है जिससे नाराज किसानों ने अलग-अलग जगह प्रदर्शन किया है. नीमच जिले के मनासा में किसानों ने तहसील कार्यालय पर पहुंचकर फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन किया और ज्ञापन दिया है.

एमपी में फसल बीमा को लेकर फिर हुए किसान नाराज (ETV Bharat)

किसान नेता रामेश्वर पाटीदार ने बताया कि "पिछले साल येलो मुजेक की वजह से सोयाबीन की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई थी, लेकिन इस क्षेत्र के किसानों को फसल बीमा की प्रीमियम राशि जमा करने के बावजूद फसल बीमा नहीं मिला है. मंदसौर के भानपुरा तहसील के 9 गांव के किसानों ने धरना प्रदर्शन कर फसल बीमा नहीं मिलने की शिकायत की है मंदसौर के ही दलौदा तहसील में भी बेहपूर गांव के किसानों ने सड़क पर धरना देकर फसल बीमा की राशि नहीं मिलने को लेकर प्रदर्शन किया है."

JHABUA PETLAWAD FARMERS
मालवा में फसल बीमा की राशि को लेकर किसानों में नाराजगी (ETV Bharat)

प्रदर्शन करने वाले बेहपुर गांव के किसान जितेंद्र सिंह सिसोदिया और बलवंत सिंह ने बताया कि उन्हें क्रमशः ₹50 प्रति बीघा और 52 रुपए प्रति बीघा का फसल बीमा प्राप्त हुआ है. जो की फसल बीमा के लिए जमा की गई प्रीमियम से भी कम है. वहीं, शामगढ़ के धामनिया में भी किसानों ने फसल बीमा नहीं मिलने पर सड़क जाम कर धरना प्रदर्शन किया है.

फसल बीमा, भू अर्जन और सोयाबीन के समर्थन मूल्य को लेकर राकेश टिकेत से मिले किसान नेता

किसान आंदोलन के प्रमुख नेता राकेश टिकेत शुक्रवार को मध्य प्रदेश के धार और झाबुआ जिले के दौरे पर थे. इस दौरान मालवा क्षेत्र के किसान नेताओं ने राकेश टिकेत से पेटलावद में मुलाकात कर क्षेत्र के किसानों की समस्याओं को बताया है.

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स्थानीय किसान नेता डीपी धाकड़ ने बताया कि "अभी जो फसल बीमा की राशि मिली है वह कई गांव के किसानों के खाते में पहुंची ही नहीं है. वहीं, जिन किसानों को फसल बीमा मिला भी है तो वह जमा की गई प्रीमियम से भी कम है. फसल बीमा के अलावा भू अर्जन और सोयाबीन की का समर्थन मूल्य ₹8000 किए जाने की मांगों को यदि सरकार ने नहीं सुना तो फिर से किसानों का आंदोलन खड़ा होगा. किसान नेता राकेश टिकैत को शुक्रवार को पेटलावद में मालवा के किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी दी है. उनके द्वारा भी किसानों के आंदोलन को समर्थन देने का आश्वासन दिया गया है."

Last Updated : July 31, 2026 at 10:33 PM IST

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