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मध्य प्रदेश में फसल बीमा को लेकर फिर नाराज किसान, पेटलावद में किसानों से मिले राकेश टिकैत

झाबुआ के पेटलावद में किसानों से मिले राकेश टिकेत ( ETV Bharat )