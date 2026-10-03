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सोयाबीन की MSP तय, भावांतर या न्यूनतम समर्थन मूल्य! किसानों की क्या है पसंद

सोयाबीन की MSP तय, फिर भी खाली पड़े पंजीयन केंद्र ( Getty Image )

रतलाम: मध्य प्रदेश में शनिवार से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं. जिसमें इस बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5708 रुपए निर्धारित किया गया है. जिसके आधार पर भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा. लेकिन सोयाबीन उत्पादक किसानों में इस बार भावांतर योजना के पंजीयन को लेकर रुचि नहीं है. किसानों ने भावांतर भुगतान योजना से संतुष्ट नहीं होने और एमएससी पर सोयाबीन की सीधी खरीदी किए जाने की मांग की है. बीते वर्ष भावांतर भुगतान योजना में मॉडल रेट का प्रावधान लाने और भावांतर की राशि के भुगतान में हुई देरी की वजह से किसान भावांतर योजना के पंजीयन के बजाय सीधे मंडी में ही सोयाबीन बेचने के इच्छुक हैं.