सोयाबीन की MSP तय, भावांतर या न्यूनतम समर्थन मूल्य! किसानों की क्या है पसंद
सोयाबीन की MSP पर अड़े हैं रतलाम के किसान, भावांतर योजना पर नहीं भरोसा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की डिमांड. दिव्यराज राठौड़ की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 3, 2026 at 5:39 PM IST
रतलाम: मध्य प्रदेश में शनिवार से सोयाबीन भावांतर भुगतान योजना के लिए पंजीयन शुरू हो चुके हैं. जिसमें इस बार सोयाबीन का समर्थन मूल्य 5708 रुपए निर्धारित किया गया है. जिसके आधार पर भावांतर योजना का लाभ किसानों को मिल पाएगा. लेकिन सोयाबीन उत्पादक किसानों में इस बार भावांतर योजना के पंजीयन को लेकर रुचि नहीं है. किसानों ने भावांतर भुगतान योजना से संतुष्ट नहीं होने और एमएससी पर सोयाबीन की सीधी खरीदी किए जाने की मांग की है. बीते वर्ष भावांतर भुगतान योजना में मॉडल रेट का प्रावधान लाने और भावांतर की राशि के भुगतान में हुई देरी की वजह से किसान भावांतर योजना के पंजीयन के बजाय सीधे मंडी में ही सोयाबीन बेचने के इच्छुक हैं.
किसान बोले-फसल की तैयारी करें या पंजीयन के लिए लाइन लगाए
रतलाम में भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत आज से किसानों के पंजीयन शुरू हुआ है. लेकिन पहले दिन किसानों की भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत पंजीयन करवाने में रुचि दिखाई नहीं दी है. हालांकि वर्तमान में सोयाबीन के दाम समर्थन मूल्य से कम ही मिल रहे हैं. लेकिन आगामी समय में किसानों को सोयाबीन के बेहतर दाम मिलने की उम्मीद है. वहीं, पिछले साल भावांतर भुगतान योजना के अनुभव को देखते हुए भी किसान इस बार भावांतर से संतुष्ट नहीं है.
छोटे किसानों ने बेच दी सोयाबीन की फसल
किसान अनिल कटारिया ने बताया कि, ''छोटे और मध्य किसानों ने तो सोयाबीन की फसल निकालकर मंडी में बेच भी दी है. ऐसे में भावांतर योजना के पंजीयन अब शुरू किए गए हैं. वहीं, कब खरीदी होगी और भुगतान होगा इस पर भी स्थिति स्पष्ट नहीं है.'' आंबा गांव के किसान निखिलेश प्रजापत ने बताया कि, ''किसानों की उपज समर्थन मूल्य पर बिकनी चाहिए. 5 साल हो गए भावांतर भुगतान योजना के पंजीयन के लिए कागज लेकर लाइन लगाते हैं, फिर भुगतान के लिए परेशान होते हैं.''
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किसानों को भावांतर योजना के पंजीयन में नहीं रूचि
किसान नेता डीपी धाकड़ ने भी भावांतर भुगतान योजना को फोटोकॉपी योजना बताते हुए कहा कि, ''सरकार जब समर्थन मूल्य पर किसानों की फसल बिकवाने की बात करती है तो भावांतर योजना की आवश्यकता ही क्या है. यह योजना किसानों के लिए नहीं बल्कि व्यापारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई है. इसलिए किसानों की भावांतर योजना के पंजीयन में कोई रुचि नहीं है.''
बहरहाल मध्य प्रदेश में भावांतर भुगतान योजना के लिए आज से पंजीयन शुरू हो चुका है, जिसके लिए सभी ग्राम पंचायत में निशुल्क पंजीयन की व्यवस्था की गई है. वहीं, एमपी ऑनलाइन कियोस्क और सीएससी केंद्र पर भी किसान पहुंचकर अपनी फसल का पंजीयन करवा सकते हैं. हालांकि, भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत बेची गई फसल का भुगतान कब और किस आधार पर होगा इस बारे में अभी कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है.''