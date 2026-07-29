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रतलाम के एमपी 43 प्रोजेक्ट में स्ट्रीट वेंडर कैसे खरीदेंगे दुकान, 22 लाख रुपए रखी है बेस प्राइज

रतलाम में स्ट्रीट वेंडरों के लिए बनाया गया एमपी 43 प्रोजेक्ट में दुकानों की कीमत को लेकर उठे सवाल. निर्माण की गुणवत्ता की होगी शिकायत.

RATLAM MP 43 PROJECT
एमपी 43 प्रोजेक्ट में स्ट्रीट वेंडर कैसे खरीदेंगे दुकान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 29, 2026 at 6:02 PM IST

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रतलाम: इंदौर के प्रसिद्ध छप्पन दुकानों की तर्ज पर रतलाम में बनाए गए एमपी 43 प्रोजेक्ट अब नए विवाद में पड़ गया है. स्ट्रीट वेंडरों ने दुकान आवंटन और अधिक कीमत को लेकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. इसके बाद अब इस प्रोजेक्ट में नगर निगम द्वारा की गई फिजूल खर्ची और निर्माण की गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए गए हैं.

इस प्रोजेक्ट के निर्माण में एक्टिविस्ट द्वारा निगम से ली गई जानकारी के अनुसार करीब साढ़े 3 करोड़ रुपए का खर्च आया है. जिसे लेकर अब सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि 86 हजार स्क्वायर फीट के कुल एरिया वाले एमपी 43 प्रोजेक्ट की लागत इतनी कैसे हो सकती है. वहीं, निर्धारित गवर्नमेंट गाइडलाइन के रेट को कम करवाए जाने को लेकर भी सवाल पूछे गए हैं.

एमपी 43 प्रोजेक्ट में दुकानों की कीमत को लेकर उठे सवाल (ETV Bharat)

एमपी 43 प्रोजेक्ट में स्ट्रीट वेंडर कैसे खरीदेंगे दुकान

रतलाम में 2022-23 में एमपी 43 प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी. जहां शहर का नया फूड जोन विकसित किए जाने की योजना थी. चौपाटी पर दुकान और ठेला लगाने वाले वेंडर का आरोप है कि दो बत्ती चौपाटी पर दुकान लगाने वाले फूड वेंडर को दुकान उपलब्ध करवाने का वादा महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने किया था. लेकिन जब यह प्रोजेक्ट पूरा होने को आया तो अब इन दुकानों की नीलामी ऑनलाइन बिडिंग के माध्यम से की जा रही है जिसमें इन दुकानों की बेस प्राइस पहले 35 लख रुपए प्रति दुकान और अब 21 से 22 लाख रुपए प्रति दुकान रखी गई है.

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22 लाख रुपए रखी है बेस प्राइज (ETV Bharat)

'4 से 5 लाख में दुकान देने का किया था वादा'

इस मामले में स्ट्रीट वेंडर संगठन के सदस्य सुरेंद्र चौधरी ने बताया, "एमपी 43 की दुकान ठेला लगाने वाले फूड वेंडर और छोटे व्यापारियों को देने के लिए बनाई गई थी. जिसके लिए हमें महापौर और नगर निगम अधिकारियों से आश्वासन दिया गया था कि 4 से 5 लाख रुपए में आपको दुकान उपलब्ध करवाई जाएगी लेकिन अब इन दुकानों की कीमत इतनी अधिक रखी गई है कि इसे खरीदना हमारी क्षमता से बाहर है. ऐसे में हम स्ट्रीट वेंडरों से धोखा किया जा रहा है."

'महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने किया छलावा'

इस मामले में आरटीआई एक्टिविस्ट हिम्मत जैथवार ने बताया, "एमपी 43 फूड प्लाजा प्रोजेक्ट शुरुआत से ही विवादों में पड़ गया है. स्ट्रीट फूड वेंडरों को यह दुकानें आवंटित करने में महापौर और नगर निगम के अधिकारियों ने छलावा किया. उसके बाद नगर निगम से ही मिली जानकारी के अनुसार करीब साढ़े 3 करोड रुपए इस प्रोजेक्ट को बनाने में खर्च किए गए हैं. दुकानों के अलावा इस पूरे परिसर का क्षेत्रफल 86000 स्क्वायर फीट है."

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इंदौर नगर निगम ने तैयार करवाई हैं दुकानें (ETV Bharat)

'प्रोजेक्ट में खर्च किए गए साढ़े 3 करोड़'

आरटीआई एक्टिविस्ट हिम्मत जैथवार ने बताया, "आमतौर पर मटेरियल सहित अच्छे कंस्ट्रक्शन की लागत करीब 1500 रुपए प्रति स्क्वायर फीट आती है. यदि बेहद प्रीमियम गुणवत्ता और सामग्री से भी निर्माण कराया गया हो तो 3000 स्क्वायर फीट लागत लग सकती है, जो की लगभग ढाई करोड़ रुपए होगी. लेकिन एमपी 43 प्रोजेक्ट पर 3.5 करोड रुपए कहां खर्च किए गए, यह समझ नहीं आ रहा है क्योंकि निर्माण की गुणवत्ता भी अच्छी नहीं है. इसके निर्माण में की गई फिजूल खर्ची और निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लोकायुक्त में शिकायत दर्ज करवाई जाएगी."

अधिकारी और इंजीनियर बोलने तैयार नहीं

इस मामले में जब ईटीवी भारत ने नगर निगम के अधिकारी और इंजीनियर से उनका पक्ष जानना चाहा तो वे कुछ बोलने को तैयार नहीं है. एमपी 43 प्रोजेक्ट के इंजीनियर मनीष तिवारी ने बताया, "सभी कार्य नियम अनुसार ही किए जा रहे हैं. इस संबंध में वह कुछ भी जानकारी देने के लिए अधिकृत नहीं है." निर्माण पूरा होने और नीलामी प्रक्रिया के पहले ही नगर निगम का एमपी 43 प्रोजेक्ट विवादों में पड़ गया है.

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