ETV Bharat / state

रतलाम में फ्री शराब के लिए दे दनादन, दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल

रतलाम में मुफ्त में शराब न देने पर दुकानदार से मारपीट और तोड़फोड़, घटना का वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज.

Etv Bharat
Etv Bharat (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 4:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रतलाम: रतलाम के बिलपांक गांव में शराब की दुकान पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. जिसमें मुफ्त में शराब नहीं देने को लेकर अज्ञात बदमाशों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जहां शराब दुकान पर पहुंचे बदमाशों ने जमकर बवाल किया है. सीसीटीवी वीडियो में तीन-चार बदमाश शराब दुकान के कर्मचारियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं.

मुफ्त में शराब की मांग और रंगदारी वसूलने का मामला

शराब दुकान ठेकेदार ने आरोप लगाया कि ये बदमाश आए दिन दुकान पहुंचकर मुफ्त में शराब मांगते हैं और रंगदारी भी वसूलते है. मुफ्त शराब और रंगदारी नहीं देने पर दुकान के कर्मचारियों के साथ इन बदमाशों ने मारपीट की है. चार ठेकेदार की शिकायत पर बिलपांक थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी में नजर आ रहे बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.

रतलाम में मुफ्त की शराब के लिए दुकानदार से मारपीट और तोड़फोड़ (ETV Bharat)

बदमाशों द्वारा मारपीट किए जाने वीडियो आये सामने

दरअसल, बिलपांक थाना क्षेत्र स्थित पलाश गांव की शराब दुकान के बाहर तीन चार बदमाशों द्वारा मारपीट किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना मंगलवार रात की है जहां अज्ञात बदमाशों ने शराब दुकान पर पहुंचकर मुफ्त में शराब देने की मांग की. दुकान के कर्मचारियों द्वारा मना करने पर तीन-चार बदमाशों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है.

ये भी पढ़ें:

थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि "शराब ठेकेदार द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों शेर सिंह बंसीलाल और सोनू निनामा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है." एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "रंगदारी और अवैध वसूली कल्चर को बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया जाएगा."

TAGGED:

RATLAM WINESHOP FIGHT CCTV VIDEO
RATLAM NEWS
RATLAM EXTORTION FREE WINE DEMAND
RATLAM FIGHT WITH WINE SHOP OWNER
RATLAM MONEY EXTORTION WINE SHOP

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.