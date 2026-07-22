रतलाम में फ्री शराब के लिए दे दनादन, दुकान में तोड़फोड़ और मारपीट का वीडियो वायरल
रतलाम में मुफ्त में शराब न देने पर दुकानदार से मारपीट और तोड़फोड़, घटना का वीडियो हुआ वायरल, आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 22, 2026 at 4:00 PM IST
रतलाम: रतलाम के बिलपांक गांव में शराब की दुकान पर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. जिसमें मुफ्त में शराब नहीं देने को लेकर अज्ञात बदमाशों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ और कर्मचारियों के साथ जमकर मारपीट की है. घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है. जहां शराब दुकान पर पहुंचे बदमाशों ने जमकर बवाल किया है. सीसीटीवी वीडियो में तीन-चार बदमाश शराब दुकान के कर्मचारियों को पीटते हुए नजर आ रहे हैं.
मुफ्त में शराब की मांग और रंगदारी वसूलने का मामला
शराब दुकान ठेकेदार ने आरोप लगाया कि ये बदमाश आए दिन दुकान पहुंचकर मुफ्त में शराब मांगते हैं और रंगदारी भी वसूलते है. मुफ्त शराब और रंगदारी नहीं देने पर दुकान के कर्मचारियों के साथ इन बदमाशों ने मारपीट की है. चार ठेकेदार की शिकायत पर बिलपांक थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर सीसीटीवी में नजर आ रहे बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है.
बदमाशों द्वारा मारपीट किए जाने वीडियो आये सामने
दरअसल, बिलपांक थाना क्षेत्र स्थित पलाश गांव की शराब दुकान के बाहर तीन चार बदमाशों द्वारा मारपीट किए जाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. घटना मंगलवार रात की है जहां अज्ञात बदमाशों ने शराब दुकान पर पहुंचकर मुफ्त में शराब देने की मांग की. दुकान के कर्मचारियों द्वारा मना करने पर तीन-चार बदमाशों ने उनके साथ जमकर मारपीट की है.
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थाना प्रभारी अयूब खान ने बताया कि "शराब ठेकेदार द्वारा शिकायत दर्ज करवाई गई थी, जिस पर कार्यवाही करते हुए आरोपियों शेर सिंह बंसीलाल और सोनू निनामा के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है." एडिशनल एसपी विवेक कुमार ने बताया कि "रंगदारी और अवैध वसूली कल्चर को बिल्कुल भी नहीं पनपने दिया जाएगा."